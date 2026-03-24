Primarul capitalei Ion Ceban a anunțat recent că, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), autoritățile locale au analizat situația privind alimentarea cu energie electrică și au stabilit un set de măsuri preventive.

Potrivit lui Ceban, autoritățile locale vor monitoriza îndeaproape funcționarea transportului public, iluminatului stradal și a sistemelor de semaforizare. De asemenea, o atenție sporită va fi acordată instituțiilor medicale, sistemelor de pompare a apei, funcționării lifturilor și altor infrastructuri cu risc.

În cazul agravării situației, Primăria nu exclude trecerea temporară a elevilor la învățământ online sau adoptarea altor măsuri menite să reducă consumul de energie. Decizia ar putea fi luată inclusiv pentru a diminua presiunea asupra sistemului energetic, în situația unor eventuale deconectări sau a reducerii activității transportului electric, cum sunt troleibuzele.

Cu puțin timp în urmă, deputații au votat proiectul de hotărâre privind declararea stării de urgență în sectorul energetic. Instituirea a fost susținută cu 72 voturi pro.

Înainte de votul în Parlament, guvernul a aprobat instituirea stării de urgență. În argumentele lor, responsabilii au invocat posibile deconectări în lanț și un deficit de energie electrică în orele de vârf.

Ce presupune instituirea stării de urgență în sectorul energetic?

Starea de urgență în sectorul energetic va permite statului să acționeze rapid și coordonat, cu scopul de a limita efectele crizei, de a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor și de a asigura continuitatea serviciilor vitale, explică autoritățile într-un comunicat, după ce Guvernul a anunțat că va propune declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile. Asta se întâmplă pentru că noaptea trecută, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.