Piața Marii Adunări Naționale se transformă treptat într-un tărâm al sărbătorilor de iarnă. Căsuțele din lemn sunt instalate și vopsite, decorațiunile își găsesc locul, iar bradul din centrul capitalei este deja împodobit pe jumătate. Muncitorii spun că au un program încărcat și că trebuie să pună totul la punct până pe 5 decembrie, când va fi inaugurat Târgul de Crăciun.

Muncitorii ne-au spus că ziua începe devreme, iar până la inaugurare mai au multe de făcut.

„-Cum merg pregătirile?

-Foarte bine, uitați-vă astăzi am adus 6 căsuțe și de la ora 7 dimineața pe toate le-am ridicat și le vopsim. După asta mai aducem 12 căsuțe și le punem aici prin părți și după se aduce decorul”.

Pe alții i-am surprins în timp ce pregăteau gheretele de unde vizitatorii vor putea cumpăra bucate tradiționale, izvar dar și decorațiuni de iarnă.

„-Pentru ce vă gătiți? -Târgul de iarnă. -Ce pregătiri faceți acum?

-Vopsim, diferite decorațiuni ca oamenii să se bucure de frumusețe”.

Pe lângă căsuțele din lemn, în piață se lucrează și la amenajarea patinoarului, unde vizitatorii vor putea să se bucure de distracția pe gheață.

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „Pregătirile sunt în toi și la casa lui Moș Crăciun. Aici muncitorii vopsesc pereții și pregătesc interiorul pentru ca totul să fie gata până la vizita micilor vizitatori”.

Organizatorii spun că lucrările vor fi încheiate înainte de deschiderea oficială.

„-Terminați până pe 5 decembrie?

-Terminăm, vom fi gata pe 3 decembrie”.

Între timp, și bradul de circa 20 de metri înălțime din centrul capitalei începe să capete înfățișarea de sărbătoare. Acesta este împodobit pe jumătate cu globuri roșii și aurii, iar muncitorii mai au de instalat o parte dintre ornamente. Anul trecut, bradul a fost decorat cu 10 mii de globuri și 2.500 de luminițe. Deocamdată, nu se știe câte ornamente vor fi instalate în total în acest an.

Chiar dacă târgul nu este încă deschis, piața a început să atragă primii curioși. Unii se opresc să admire pregătirile, alții vor să vadă cum va arăta târgul în acest an.

Unii au venit chiar de peste hotare, special pentru atmosfera sărbătorilor din capitală.

„Sincer, de aceea am venit, noi suntem din Cluj, nu suntem din zonă și pentru asta am venit, să vedem târgul de Crăciun”.

Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie, începând cu ora 17:00. În acest an, evenimentul va avea și o premieră, anunță primarul capitalei, Ion Ceban.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Sâmbătă ne întâlnim în Piața Marii Adunări Naționale la cea mai mare paradă a Moșilor Crăciun care ai văzut-o undeva în lume”.

Anul trecut, primăria a raportat cheltuieli de aproape un milion de lei, fără a mai face publică însă o sumă totală după încheierea sărbătorilor de iarnă.