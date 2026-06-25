Circulația rutieră va fi parțial suspendată în centrul Chișinăului, în intervalul 26 iunie, ora 22:00 – 29 iunie, ora 05:00, la intersecția străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și București. Măsura a fost luată în legătură cu executarea unor lucrări de reparație.

Poliția anunță că măsura a fost dispusă de Primăria municipiului Chișinău, iar în zonă vor fi prezenți agenți de patrulare care vor dirija traficul și vor ajuta la fluidizarea circulației pe durata intervențiilor.

Șoferii sunt îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate și să opteze pentru rute alternative, acolo unde este posibil, pentru a evita ambuteiajele și întârzierile în trafic.