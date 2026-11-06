O fetiță de un an și jumătate din Tighina a ajuns la spital, după ce ar fi băgat în gură o capsulă de Mildronat. Incidentul s-a produs în timp ce mama copilului spăla vasele în bucătărie. Femeia a observat că micuța avea în mâini blisterul cu medicamente, iar unul dintre compartimente era deteriorat. Speriată că fiica sa ar fi putut înghiți o parte din substanță, aceasta a chemat imediat ambulanța.

Potrivit informațiilor prezentate de miliția din regiunea transnistreană, incidentul a avut loc pe 5 noiembrie. Femeia, în vârstă de 32 de ani, spăla vasele, iar fetița se afla în apropiere. La un moment dat, mama s-a distras pentru câteva clipe, iar când și-a îndreptat atenția spre copil a observat că acesta ținea în mâini un blister cu capsule de Mildronat.

Unul dintre compartimentele ambalajului era deteriorat, iar mama a scos capsula din gura micuței. Presupunând că o parte din medicament ar fi putut ajunge în organismul copilului, femeia a solicitat imediat ajutor medical.

Fetița este supusă investigațiilor

Copila a fost transportată la Centrul Mamei și Copilului din Tighina, unde medicii îi efectuează investigații pentru a stabili dacă a suferit o intoxicație. Deocamdată, nu au fost oferite detalii despre starea acesteia.