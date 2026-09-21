Președintele Maia Sandu dă asigurări că mecanismul de compensații pentru sezonul rece va funcționa pe întreaga perioadă de încălzire, în pofida incertitudinilor legate de prețurile la gaze și energie. Șefa statului a declarat că în buget există deja bani pentru o parte din sezonul rece, iar Guvernul caută resurse suplimentare, inclusiv din surse externe, pentru a putea sprijini familiile vulnerabile.

Maia Sandu a explicat că pentru lunile de iarnă care se încadrează în anul 2026 există deja fonduri prevăzute în buget. Pentru lunile din sezonul rece care vor intra în anul 2027, urmează să fie stabilite resursele necesare în cadrul bugetului pentru anul viitor.

„Există niște fonduri planificate în buget, în bugetul pentru anul acesta, pentru că câteva luni din sezonul de încălzire sunt în 2026 și, bineînțeles, că se discută despre sumele care vor fi alocate în bugetul pentru anul 2027”, a declarat Maia Sandu.

Potrivit șefei statului, este însă dificil de stabilit de pe acum suma totală de care va fi nevoie pentru compensații, întrucât aceasta depinde de evoluția prețurilor la resursele energetice.

Guvernul caută resurse suplimentare

În acest context, Guvernul lucrează la identificarea unor surse suplimentare de finanțare, pe lângă banii deja prevăzuți sau care urmează să fie incluși în buget.

„Este greu să spunem exact de câți bani e nevoie, pentru că nu știm exact care vor fi prețurile la resursele energetice, dar Guvernul este în proces de a identifica resurse suplimentare la cele alocate sau la cele care urmează să fie alocate din resurse interne”, a spus Maia Sandu.

Președintele a menționat că, în anii precedenți, Republica Moldova a beneficiat și de sprijin financiar din partea partenerilor externi pentru mecanismul de compensații.

„De fiecare dată, partenerii noștri au venit și ne-au ajutat în fiecare iarnă și asta ne-a permis să ajutăm mai multe familii și, bineînțeles, că și acum ne dorim să ajutăm mai multe familii și sperăm să putem să obținem și contribuție externă la acest fond de vulnerabilitate energetică”, a declarat șefa statului.

Compensațiile vor ține cont de vulnerabilitatea gospodăriilor

Maia Sandu a dat asigurări că Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioadă a sezonului rece.

„Guvernul urmează să asigure resursele necesare pentru ca mecanismul de compensații să funcționeze pe întreaga perioadă a sezonului rece”, a declarat președintele.

Potrivit acesteia, valoarea compensațiilor va fi stabilită în funcție de evoluția tarifelor la energie, dar și de nivelul de vulnerabilitate al fiecărei gospodării.

„Compensațiile vor ține cont de evoluția tarifelor și de cât de vulnerabilă este fiecare gospodărie”, a precizat Maia Sandu.

Autoritățile nu știu încă de câți bani va fi nevoie

Șefa statului a recunoscut că, în acest moment, nu poate fi anunțată suma exactă necesară pentru acordarea compensațiilor pe întreg sezonul rece. Necesarul financiar va depinde în mare măsură de evoluția prețurilor la gaze și energie pe piețele internaționale.

În același timp, Maia Sandu a transmis că autoritățile sunt conștiente de presiunea pe care facturile o pot pune asupra familiilor și că sprijinul financiar va fi orientat în special către gospodăriile vulnerabile.

„Știu că cetățenii își fac griji de iarna care urmează”, a spus președintele, menționând incertitudinile legate de prețurile la resursele energetice și de evoluțiile internaționale.

Autoritățile urmează să anunțe ulterior detaliile mecanismului de compensații și resursele disponibile pentru sezonul rece 2026–2027.

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