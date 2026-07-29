Consilierul municipal din partea MAN, Ion Onța, cercetat într-un dosar de escrocherie cu un prejudiciu estimat la peste trei milioane de lei, rămâne în arest la domiciliu. Curtea de Apel Centru a respins contestația depusă de avocata acestuia împotriva măsurii preventive. Onța, care a fost prezent la ședință declară că ar fi fost amenințat cu moartea pentru a vinde mai ieftin un imobil și că dosarul său ar fi fost fabricat la comandă.

Ion ONȚA, CONSILIER MUNICIPAL MAN: „Nu sunt mulțumit, pentru că sunt foarte multe chestii pe care trebuie să le luăm la lucru și să le examinăm, inclusiv să facem expertiza telefonului, pentru că am foarte multe dovezi. De asta mă tem că se tergiversează.”

Prezent la ședința Curții de Apel, consilierul municipal din partea MAN, Ion Onța a venit cu acuzații grave la adresa finului șefului INI, Arcadie Catlabuga.

Ion ONȚA, CONSILIER MUNICIPAL MAN: „Am fost amenințat cu moartea direct de finul său, iar colaborarea noastră de 6 ani am rupt-o. Șeful INI, Arcadie Catlabuga nu se ocupă astăzi de call-centre, de escrocherii și droguri, ci caută prin oraș și intimodează toți partenerii mei, intermediarii și prietenii cu care eu colaborez.”

Șeful Inspectoratului Național de Investigații a respins acuzațiile, precizând că nu-l cunoaște pe consileirul MAN.

Arcadie Catlabuga, ȘEF INI: „Resping categoric toate acuzațiile formulate de domnul Ion Onța atât la adresa mea, cât și a Inspectoratului național de investigații.”

Declar că nu-l cunosc personal pe domnul Ion Onța. Nici eu și nici membrii familiei mele nu am avut vreodată relații sau tangențe cu acesta.”

Ion Onța, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut pe 14 iulie, fiind suspectat că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro. Anchetatorii spun că acesta le-ar fi promis victimelor un profit anual de 20 la sută din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău și le-ar fi convins să-i transfere banii în mai multe tranșe. Pentru a le câștiga încrederea, Onța le-ar fi restituit periodic câte 10 la sută din sumele investite. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare. După reținerea consilierului municipal din partea MAN, Ion Onța, formațiunea a anunțat că nu va comenta cazul și nu va lua nicio decizie până când circumstanțele nu vor fi clarificate.