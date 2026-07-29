Ministerul Sănătății anunță un control amplu la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, după investigația jurnalistică privind presupuse nereguli în activitatea instituției. Ministrul Alexandru Gasnaș spune că verificările vor fi minuțioase. La rîndul său Agenția Medicamentului reacționează după investigația privind presupuse nereguli în evaluarea dispozitivelor medicale și numirea șefei instituției. Reprezentanții agenției anunță verificări urgente asupra cateterelor utilizate în spitalele de copii și spun că vor coopera integral cu ancheta dispusă de Ministerul Sănătății.

Alexandru GASNAȘ, MINISTTRUL SĂNĂTĂȚII „Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale este o instituție strategică și orice eroare sistemică în funcționalitatea acestei instituții se transpune direct în lipsa medicamentelor pe piață sau direct în costurile acestor produse.”

Alexandru Gasnaș a declarat că o investigație jurnalistică nu este, în sine, o dovadă a unor nereguli, însă reprezintă un semnal care impune verificări.

Alexandru GASNAȘ, MINISTTRUL SĂNĂTĂȚII „Ani de zile a fost mai închisă și foarte birocratică. Vrem să debirocratizăm foarte multe lucruri și, în același timp, să înțelegem cât de esențial este să avem calitate în aceste procese."

Evaluarea urmează să fie realizată în termen de 25 de zile, perioadă în care autoritățile vor analiza eventualele vulnerabilități sistemice și modul de funcționare al instituției. Gasnaș a subliniat că, în cazul în care vor fi identificate probleme de natură sistemică, Ministerul Sănătății va interveni în limitele cadrului legal, iar dacă vor exista abateri sau încălcări, vor fi aplicate măsurile corespunzătoare.

Controlul va dura 25 de zile. Dacă vor fi depistate probleme sistemice sau încălcări ale legii, Ministerul Sănătății promite că va interveni și va aplica măsurile prevăzute de legislație. Agenția Medicamentului anunță că tratează cu maximă seriozitate informațiile apărute în presă și spune că a demarat verificări privind calitatea cateterelor intravenoase utilizate în instituțiile medicale pediatrice.



„În următoarele 10 zile lucrătoare identificăm produsele și loturile vizate, colectăm informațiile de la instituțiile medico-sanitare. Până la finalizarea verificărilor, vom comunica instituțiilor medicale orice măsură de precauție necesară privind utilizarea loturilor vizate” se arată în comunicatul instituției.



Reprezentanții instituției dau asigurări că rezultatele controlului vor fi făcute publice, iar dacă vor fi confirmate nereguli, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, inclusiv retragerea dispozitivelor neconforme de pe piață și sesizarea autorităților competente.

Reacția vine după ce luni Ministerul Sănătății a dispus controale la Agenția Medicamentului, după ce o investigație jurnalistică a dezvăluit că în spitalele de copii din Chișinău au fost distribuite catetere intravenoase, interzice încă acum doi ani.