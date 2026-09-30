În condițiile în care tot mai multe drone se prăbușesc pe teritoriul țării, autoritățile reamintesc regulile de comportament sigur în preajma lor. Astfel, este vital să nu le atingem, să nu le mutăm și nu folosim telefonul în preajma lor. În cazul în care descoperiți o dronă sau fragmente din aceasta, raportați cazul la numărul unic de urgență – 112.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „În cazul în care am găsit fragmente sau un aparat de zbor, trebuie să fim prudenți pentru a nu ne expune pericolului. Ce înseamnă prudent? Păstrați o distanță sigură, nu atingeți și nu mutați obiectul; nu filmați sau fotografiați din apropiere; apelați imediat 112. Și asta pentru că aceste obiecte pot conține componente periculoase sau elemente ce nu au detonat încă. La atingere, pot exploda ori provoca vătămări grave.”

Pe lângă riscul unor vătămări grave, poliția nu recomandă apropierea de locul unde se află dronele pentru că ar putea fi compromise probe importante din anchetă.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Ministerul Apărării completează lista recomandărilor. Reține locația, pentru a o putea comunica autorităților. Nu folosi telefonul în apropiere. Drona poate conține exploziv sensibil la unde radio. Sună imediat la 112, doar după ce te-ai îndepărtat minimum 500 de metri.”

Dacă în România cetățenii sunt avertizați despre survolarea dronelor prin sistemul RO-Alert, în Republica Moldova sistemul național de avertizare pentru situații de urgență MD-Alert va fi gata abia la sfârșitul anului 2027. Din cauza exploziilor tot mai recente ale dronelor, autoritățile au anunțat că pregătesc o alternativă.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Ar fi ideal să fie funcționabil acel sistem MD Alert, care ne-ar permite să transmitem informația în timp real cetățenilor, dar am înțeles că colegii identifică o altă posibilitate, pentru a avea până la sfârșitul aestui an o altă platformă, care ne va ajuta să facem acest lucru. Este un lucru comun al tuturor instituțiilor.”

Nosatîi nu a oferit detalii despre conținutul platformei și modul în care cetățenii vor fi alertați în cazul unor eventuale pericole, precizând că informațiile vor fi comunicate de instituțiile responsabile.