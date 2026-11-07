La Vocea României a început a doua etapă a competiției – duelurile, în care concurenții trebuie să-și convingă antrenorii că merită să meargă mai departe. Moldoveanul nostru, Ion Donciu, din echipa formată de Theo Rose și Horia Brenciu, a trecut cu bine de prima confruntare, după ce a cântat alături de colega sa, Daria Cucu. Cei doi au interpretat o celebră piesă de jazz. Și ceilalți antrenori și-au ales favoriții, iar unele decizii au provocat discuții aprinse.

Cu mâna în ghips, dar fără să se lase încurcat de accidentare, moldoveanul Ion Donciu a urcat pe scena de la Vocea României și a oferit un moment de jazz. Alături de colega sa, Daria Cucu, a interpretat celebra piesă „Cheek to Cheek”.

Antrenorii lor, Theo Rose și Horia Brenciu, au trebuit să decidă cine rămâne în competiție. Alegerea a fost Ion Donciu, care s-a calificat în etapa următoare.

„-Mi s-a părut piesa mai potrivită pentru Ion.

-M-a impresionat mai mult Daria din punct de vedere vocal. Ion în schimb mi-a furat ochii cu mâna cum făceai.

-Mi-a plăcut mai mult timbrul lui Ion.

-Vom merge mai departe la Vocea României cu Ion Donciu.”

Discuții aprinse au fost și în echipa lui Tudor Chirilă, după ce concurenții săi, Françoise (fransua) Manuel și Eduard Cotoară au interpretat piesa „Oameni”.

Prestația lor a împărțit părerile antrenorilor. Horia Brenciu a criticat momentul, iar discuțiile au continuat și după intervențiile celorlalți mentori. Tudor Chirilă și-a asumat alegerea piesei și și-a apărat decizia. În cele din urmă, a ales să meargă mai departe cu Françoise.

„-Am fost atât de certat. Zici că efectiv am făcut un sacrilegiu ca și cum aș fi dat afară vocea României de la mine în echipă și aș fi dat o altui antrenor.

-Încă nu-i târziu. Încă nu-i târziu, Tudor.

-Atât de de rău am fost certat ca și cum aș fi atât de neprofesional.

-Hai să trăim prezentul, colegul. Hai să trăim prezentul.”

Și Smiley a avut de luat decizii importante în prima ediție a confruntărilor. În echipa sa au avut loc două dueluri,iar cel dintre Elisa Popovici și Daria Peltea a impresionat antrenorii.

Smiley a decis să continue competiția alături Elisa Popovic, iar Daria a rămas în concurs, fiind salvată de Theo & Horia.

În echipa Irinei Rimes, Mina Blue și YXNG (iang) au adus pe scenă piesa „Enjoy the Silence”. Irina a ales-o pe Mina.

Prima ediție a confruntărilor s-a încheiat cu nouă momente muzicale și 11 concurenți care și-au asigurat locul în etapa următoare. Audițiile pe nevăzute au rămas în urmă, iar de acum competiția continuă cu dueluri între vocile alese de antrenori.