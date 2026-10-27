Atenție la apelurile telefonice, mesajele suspecte și linkurile primite de la expeditori necunoscuți! Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor avertizează că, în contextul recentului incident privind securitatea datelor de la Agenția Servicii Publice, cetățenii ar putea fi vizați de tentative de phishing, fraude telefonice și utilizarea abuzivă a informațiilor personale.

CNPC recomandă schimbarea parolelor conturilor importante, inclusiv ale celor de e-mail, ale rețelelor sociale și ale aplicațiilor financiare. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să activeze autentificarea în doi pași, pentru un nivel suplimentar de securitate.

Nu divulgați datele bancare prin telefon sau SMS

O altă recomandare vizează apelurile și mesajele suspecte. CNPC atenționează că nicio instituție a statului, inclusiv ASP sau Poliția, și nicio bancă nu ar trebui să solicite prin telefon sau SMS codul PIN, parolele ori datele complete ale cardului.

Verificați tranzacțiile și evitați linkurile suspecte

Cetățenii sunt îndemnați să verifice periodic extrasele bancare și să activeze notificările pentru tranzacții, astfel încât să poată identifica rapid eventualele operațiuni suspecte.

De asemenea, CNPC recomandă evitarea linkurilor primite prin SMS sau e-mail de la expeditori necunoscuți, mai ales dacă mesajele solicită confirmarea sau actualizarea datelor personale.

Ce trebuie să faceți dacă observați activități suspecte

În cazul în care constată operațiuni neobișnuite sau devin victime ale unei escrocherii, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat Poliția și să contacteze instituția financiară care a emis cardul.

Recomandările vin după incidentul privind securitatea datelor de la ASP, care a readus în atenție riscurile asociate utilizării abuzive a informațiilor personale și necesitatea protejării conturilor și a datelor bancare.

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