Produse pentru toate gusturile, de la brânzeturi și miere până uleiuri presate la rece și ierburi – toate fabricate în Republica Moldova. Circa 300 de producători locali și-au prezentat marfa la a doua ediție a expoziției „Produs Autohton”, de la Moldexpo. Vizitatorii au putut nu doar să cumpere, ci și să afle poveștile din spatele produselor și ale autorilor. Printre cumpărători s-au numărat premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu, veniți împreună cu familiile.

Familia Chirica, din satul Cealîc, raionul Taraclia, a venit cu cașcaval produs din laptele celor 66 de vaci pe care le deține. Toată afacerea a pornit în 2008.

Eudochia CHIRICA, PRODUCĂTOR LOCAL: „Cu această vițică și totul s-a pornit. Peste jumătate de an, noi deja aveam cinci vaci. Și încet, încet.”

Acum se mândresc cu sortimentele de cașcaval care au cucerit inclusiv publicul francez în cadrul unei competiții.

Eudochia CHIRICA, PRODUCĂTOR LOCAL: „Caciotta casamundu și Gulvet Delicatus, acesta e din unt cu el am obținut medialia de bronz, iar caciotta casamundu de argint. Eram mândră că noi putem, că țara noastră poate produce un produs natural și de calitate.”

Iar Vasile Vaharaș are astăzi o misiune și mai importantă: a venit cu mierea produsă de nouă apicultori, alături de care deține 200 de stupi.

Vasile VAHARAȘ, APICULTOR: „Miere de tei, miere de salcâm, miere de polifloră, inclusiv floarea-soarelui și miere de mai, polen, păstură, ceară de albine. Pentru a aduce miere la toți oamenii care vor să se îndulcească cu miere naturală.”

Iar cumpărătorii nu s-au lăsat mult așteptați.

„La bătrânețe trebuie să mai iei câte o linguriță de miere, cu un pahar de apă.”

Unii producători spun că au venit cu produse unice pe piață, precum tincturi și balsamuri din plante medicinale, despre care susțin că ar contribui la prelungirea vieții.

Elisaveta BURLEA, BIOLOG: „Mândria noastră este astragalus dasyanthus, care se află în cartea roșie. O creștem la noi la plantație. S-a demonstrat că această plantă prelungește viața. Pentru că reglează lungimea telomerilor care se află la capetele cromozomilor.”

Expoziția a adunat o varietate de produse, iar la stand-urile cu pâine și carne s-au format cele mai mari cozi.

„Am luat evident și cărniță de pui, de porc.

-Suntem mulți și este nevoie de carne. Pe o săptămână o să ne ajungă.”

Micuții din familia Pelipețchi nu au mai avut răbdare până acasă, așa că au gustat pe loc din...

Printre vizitatori l-am surprins și pe premierul Vasile Tofan, venit la expoziție împreună cu familia sa.

Vasile TOFAN, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Suntem cu o delegație mai mare, suntem cu toți patru copii. Am luat suc natural presat la rece de la o gospodării țărânească, am luat de la brutăria Bardar tot felul de plăcinte și pâinețuri, roșii uscate.”

Cu o listă de cumpărături a venit la expoziție și președintele Igor Grosu, împreună cu soția sa.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Ea are lista ei, eu am lista mea. Este un ingredient făcut la sud din piper roșu, o pastă roșie, care o folosești la pește, la carne și numai la sud se face. M-am interesat dacă o să vină cei de la Slobozia Mare, Văleni și mi-a spus că vin.”

Expoziția „Produs Autohton” se află la a doua ediție și va fi deschisă și mâine.