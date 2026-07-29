Intimitate la duș, bucătării dotate cu aparate electrocasnice și mai mult spațiu, sunt câteva dintre noile facilități pe care le vor avea studenții din cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”. Unul dintre cele șapte cămine ale instituției a fost renovat, iar camerele de tip sovietic s-au transformat în apartamente moderne. Lucrările de reparație capitală și dotarea cu echipamente și mobilier au costat în jur de 1,8 milioane de euro, iar contribuția a fost împărțită între Banca Mondială și Universitate.

Spații învechite, pereți jerpeliți, fisuri, teracotă care în orice moment era pe cale să cadă și camere unde studenții nu aveau deloc intimitate. Cam așa arăta acum trei ani căminul studențesc nr. 5 din cadrul Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”. Astăzi a avut loc inaugurarea acestuia. Clădirea a fost reparată și reconstruită, spațiile au fost lărgite și au apărut condiții normale normale pentru studenți.

Victor este originar din orașul Șoldănești și studiază asistența socială la facultatea de psihologie și psihopedagocie specială. A trecut prin mai multe cămine ale universității și spune că cele mai mari necesități sunt următoarele...

Victor BACINEȚCHI, STUDENT: „Spațiul personal, erau camere foarte mici, trebuia să le împărțim cu doi colegi.

- Bucătăria, care nu erau renovate sau să aibă facilități, mă bucur că am văzut frigidere în fiecare cameră. Pentru mine și pereții au influență, te trezești cu gânduri de a face lucruri mult mai frumoase, ești mai inspirat să lucrezi.”

Carmen-Emilia PÂNZARU, MASTERANTĂ: „Chiar și acele băi comune, care erau înainte și acum nu sunt. Acum pentru un student e foarte important să aibă parte de intimate, de care aici va avea parte.”

Și ceilalți studenți sunt plăcut surprinși de schimbările care s-au produs.

Valeria JIDRAȘ, STUDENTĂ, FACULTATEA FILOLOGIE ȘI ISTORIE A UNIVERSTITĂȚII: „Există un sentiment de acasă, e bine dotat, e de calitatea. Ne dăm seama că studentul și-ar putea construi o stare de confort și are toate necesitățile, căldură, apă caldă, lumină.”

Telemici VICOL, STUDENT, FACULTATEA DE FILOFLOGIE ȘI ISTORIE A UNIVERSITĂȚII: „E vorba de colaborări cu oameni frumoși care au dorință să investească în studiile studenților, în binele lor și viitorul lor.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Căminul este de tip apartament, spațiul este împărțit în două camere, dotate cu paturi mobilier, inclusiv mesele de lucru. Tot aici se află grupul sanitar, dar și bucătăria, care este dotată cu tehnica necesară, cum ar fi aragazul sau frigiderul.”

La câțiva metri distanță se mai află un spațiu asemănător, alcătuit din mai multe camere și destinat pentru opt persoane.

De asemenea, sunt amenajate și camere pentru studenții cu mobilitate redusă, iar la una dintre intrări a fost instalată o rampă de acces și un elevator vertical, pentru persoanele cu dizabilități.

Lucrările de reparație capitală, precum și dotarea căminului cu mobilier și echipamente, au fost realizate cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării. Valoarea investiției se ridică la 1,8 milioane de euro. Din această sumă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a contribuit cu circa 1,75 milioane de lei. Acesta este unul dintre cele șapte cămine care a beneficiat de renovare.

Alexandra BARBĂNEAGRĂ, RECTORĂ A UNIVERSITĂȚII PEDAGOGIGE DE STAT ”ION CREANGĂ”: „Sunt cămine de tip standard, sovietic, de tip coridor. Pentru un etaj întreg este o baie și o bucătărie, toate, cu excepția a două sunt de tip cordir.”

„Am luat un cămin pe care l-am putut renova cap-coadă, o reparație capitală, începând cu eficiența energetică, acoperiș, pereți, s-a reconceptualizat întreg sistemul de interior, pereți, sistem de ventilare, energetic, camerele.”

De asemenea, angajați ai universității, foști absolvenți ai facutltății de design interior s-au implicat în proiectarea spațiilor și a mobilei.

Iurie MOISEI, ANGAJAT AL DEPARTAMENTULUI INFRASTRUCTURĂ AL UNIVERSITĂȚII: „A fost un proiect în care a trebuit să ne gândim la toate spațiile separat și totodată să le îmbinăm. Noi am avut libertate totală pentru amenajarea spațiilor.”

În gestiunea Ministerului se află 62 de căminte studențești. Până în 2030, Ministrul Educației anunță că vom avea 19 cămine renovate integral după modelul acestui cămin pentru care au fost alocate 30 milioane de euro.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Într-adevăr căminele Universității Agrare, care au trecut la Universitatea Tehnică sunt într-un proces de renovare cosmetică, gradual. Următorul cămin pe care îl vom inaugura va fi la USM, în octombrie-noiembrie, ne propunem să ajungem peste tot.”