O deflagrație s-a produs în după-amiaza zilei de 19 octombrie 2026, într-o gospodărie din orașul Căinari, raionul Căușeni, după acumularea gazului natural scurs de la aragaz. Incidentul a fost urmat de un incendiu, însă nicio persoană nu a avut de suferit.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:50.

În urma deflagrației, au fost distruse bunuri materiale din două odăi ale locuinței. De asemenea, au fost deteriorate tavanul, geamul și ușa de la intrarea în bucătărie.

Flăcările au fost lichidate de către populație, iar victime nu au fost raportate.

IGSU atenționeză

IGSU atrage atenția asupra respectării regulilor de securitate la utilizarea instalațiilor de gaz și recomandă verificarea permanentă a stării tehnice a acestora, pentru prevenirea unor astfel de incidente.