Deputații au votat acum câteva minute proiectul de hotărâre privind declararea stării de urgență în sectorul energetic. Instituirea a fost susținută cu 72 voturi pro.

UPDATE 20:24 Proiectul de hotărâre privind declararea stării de urgență în sectorul energetic a fost votat cu 72 voturi pro. Mai exact, 54 de voturi au fost exprimate de deputații PAS, iar câte 6 voturi au venit de la Partidul Mișcarea Alternativa Națională, Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru. Totodată, deputații comuniști și socialiști s-au abținut de la vot.

Captură video/ Ședința Parlamentului

UPDATE 17:20 Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Aproximativ 40 de km traversează teritoriul Ucrainei. Linia respectivă este în proprietatea Republicii Moldova și este la balanța „Moldelectrica”, până acum a fost deservită în baza unui contract de Ucraina. La momentul când va fi restabilită linia respectivă Moldelectrica va rambursa cheltuielile. Defectul este o ruptură de conductor, pilonul a rezistat atacului, dar este un pilon important și este pilonul portant de la Dunăre”.

UPDATE 17:17 Alexandru MUNTEANU, PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA: „Astăzi venim cu o necesitate. Republica Moldova este afectată direct de atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Deconectările în lanț rămân foarte posibile. Astfel, propunem instituirea stării de urgență pentru 60 de zile, începând de mâine. De ce starea de urgență și nu stare de alertă? Sistemul energetic este afectat și supus riscurilor. Prin instituirea stării de urgență ne va permite să acționăm mai rapid prin măsuri de urgență. Vom putea proteja infrastructura și coopera cu operatorii încât populația să fie protejată. Riscurile sunt mari și monitorizăm mereu. Către toți deputații din Parlament, este extrem de important de susținut această decizie. Către cetățeni, folosim energia rațional”.

UPDATE 17:15 Ordinea de zi a fost aprobată cu 72 voturi pro.

UPDATE 17:13 Ședința a început. Sunt prezenți 89 de deputați.

Totodată, primarul capitalei Ion Ceban a anunțat recent că, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), autoritățile locale au analizat situația privind alimentarea cu energie electrică și au stabilit un set de măsuri preventive.

În cazul agravării situației, Primăria nu exclude trecerea temporară a elevilor la învățământ online sau adoptarea altor măsuri menite să reducă consumul de energie. Decizia ar putea fi luată inclusiv pentru a diminua presiunea asupra sistemului energetic, în situația unor eventuale deconectări sau a reducerii activității transportului electric, cum sunt troleibuzele.

Înainte de votul în Parlament, guvernul a aprobat instituirea stării de urgență. În argumentele lor, responsabilii invocă posibile deconectări în lanț și un deficit de energie electrică în orele de vârf. Astfel, spun că e nevoie de a institui această măsură pentru a putea interveni rapid în cazul în care situația se agravează și ne-am putea confrunta cu pene de curent.

Ce presupune instituirea stării de urgență în sectorul energetic?

Starea de urgență în sectorul energetic va permite statului să acționeze rapid și coordonat, cu scopul de a limita efectele crizei, de a proteja viața, sănătatea și siguranța oamenilor și de a asigura continuitatea serviciilor vitale, explică autoritățile într-un comunicat, după ce Guvernul a anunțat că va propune declararea stării de urgență în sectorul energetic pentru 60 de zile. Asta se întâmplă pentru că noaptea trecută, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată.

Linia electrică Isaccea–Vulcănești, deconectată

În urma atacurilor de noaptea trecută asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Incidentul survine la aproximativ o lună după bombardamentele anterioare asupra aceleași linii, care au lăsat zeci de mii de consumatori din întreaga țară, inclusiv Chișinăul, fără energie electrică.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.