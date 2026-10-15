Percheziții la postul de inspecție Giurgiulești. Șase inspectori ANSA, inclusiv șeful postului, au fost reținuți într-un dosar de corupție. Aceștia ar fi cerut mită de la agenții economici pentru a permite trecerea frontierei fără certificatele obligatorii. Sumele pretinse ajungeau până la 30 de mii de lei. A fost reținut și un agent economic.

Potrivit ofițerilor anticorupție, inspectorii ar fi pretins sume între 20 de euro și 30 de mii de lei de la agenții economici. Discuțiile dintre aceștia au fost interceptate, iar unele fragmente au fost publicate de Centrul Național Anticorupție.

INTERCEPTAREA DISCUȚIILOR

„- Noi îi permitem să treacă fără asta, nu sunteți prima, dar câte 20 de euro din partea fiecăruia. Sunteți trei, iese mult.

- În dolari cât e?

- E aceeași.

- Pot să vă dau 50 pentru trei, pentru că am doar de 50 și 100.”

Ina VOLOSCIUC, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL CNA: „Aceștia ignorau lipsa certificatelor obligatorii pentru animale sau mărfuri și negociau taxe de protecție. Sumele erau adaptate în funcție de volumul mărfurilor, numărul de animale transportate și frecvența curselor efectuate.”

Într-un caz, pentru a permite trecerea frontierei mai multor câini fără documentele necesare, persoanei i s-ar fi cerut 50 de euro.

INTERCEPTAREA DISCUȚIILOR

„- Pentru 11 câini o să fie puțin. Pentru 11, câte 98, o să fie aproximativ o mie de lei.

- Spuneți-mi în euro, eu nu înțeleg cât e în lei.

- O mie de lei, o să fie circa 50 de euro.”

Ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții nu doar în birourile, dar și la domiciliile și în automobilele celor șapte suspecți. Este vorba de șase angajați ANSA și un agent economic. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolator.

Trei dintre suspecți sunt cercetați și în alte cauze penale pentru fapte analogice, aflate pe rolul instanțelor de judecată.

A reacționat la acest caz și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Instituția afirmă că va acorda tot sprijinul necesar anchetei.

Acum mai bine de o săptămână, un alt inspector al instituției, care activa la punctul de trecere Leușeni, a fost reținut după ce ar fi luat mită pentru a permite intrarea în țară a unor produse neconforme.