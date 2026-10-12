Vlad Plahotniuc insistă să fie adus fizic în sala de judecată. Astăzi avocații lui au venit cu o nouă cerere în acest sens, care însă a fost respinsă de magistrații de la Curtea de Apel Centru. Ședința a continuat cu examinarea solicitărilor depuse de apărare, care au ajuns la 43. Avocații contestă mai multe aspecte ale învinuirilor și cer recuzarea unui judecător din complet, în timp ce procurorii consideră că o parte dintre cereri sunt irelevante.

La fel ca la ședința precedentă, Vlad Plahotniuc a apărut cu o cafea în mână și mai multe documente printate în față.

Instanța a continuat astazi cu examinarea celor 41 de cereri depuse de avocații fostului lider democrat. Printre altele, apărătorii au solicitat repetat ca Plahotniuc să fie adus fizic în sala de judecată pentru a fi audiat, deși în luna august instanța a decis ca acesta să participe prin videoconferință. Cererea a fost respinsă.

Lucian ROGAC, AVOCATUL LUI PLAHOTNIUC: „După cum ați văzut și la ședința trecută au fost mai multe penii de curent, care a îngreunat ședința. Noi totuși credem că prezența fizică a domnului Vladimir Plahotniuc în ședință este importantă.”

Alexandru CERNEI, PROCURORUL DE CAZ: „Această cerere este o revenire la cererea inițială, însă audierea inculpatului prin videoconferință nu îi lezează dreptul acestuia de a depune careva declarații în prezentul proces.”

Avocații și fostul lider PD s-au arătat nemulțumiți și de formularea învinuirilor de către procurori, solicitând ca aceștia să le explice în instanță. În replică procurorul a declarat că nu înțelege de ce acum, în instanța de Apel se solicită asta. Ba mai mult, potrivit procurorului, Plahotniuc a dezbătut fiecare învinuire în etapa audierilor din prima instanță, motiv pentru care solicitarea actuală nu este clară. Alte cereri au vizat examinarea mai multor acte și documente bancare. Apărarea susține din nou că procurorii ar fi indicat eronat anumite date în învinuire. Acuzații respinse.

Alexandru CERNEI, PROCURORUL DE CAZ: „Majoritatea din aceste cereri au fost înaintate și la examinarea cauzei în fond. Instanța de judecată s-a expus anterior în procedura de examinare în fond, cât și prin sentință. De aceea, noi considerăm aceste cereri, în mare parte, sunt irelevante.”

Astăzi, avocații fostului lider al PD au depus încă două cereri, una dintre ele vizând recuzarea magistratului Vitalie Pîslariuc, care l-a înlocuit pe Vitalie Budeci după ce acesta nu a trecut vetting-ul. Astfel, numărul total al cererilor a ajuns la 43.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Dosarul lui Vlad Plahotniuc a ajuns la Curtea de Apel după ce, atât avocații, cât și procurorii au contestat decizia primei instanțe, care l-a condamnat pe fostul lider PD la 19 ani de închisoare. Acuzatorul de stat a cerut inițial 25 de ani, iar avocații insistă pe nevinovăția fostului lider PD. În dosarul fraudei bancare, acesta a fost recunoscut vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.”

Vlad Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie și se află de un an în penitenciarul nr. 13, după ce a fost extrădat din Grecia.