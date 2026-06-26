Doi copii de 10 și 17 ani și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore în urma unor incidente produse în iazurile din Republica Moldova.Tragediile au avut loc în seara zilei de 25 iunie, în raioanele Drochia și Nisporeni, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile de siguranță în timpul scăldatului.

Potrivit IGSU, primul caz s-a produs ieri, la ora 20:56, în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Mai mulți copii au intrat în apă pentru a se scălda, iar la un moment dat o fetiță de 10 ani a început să se înece. Un prieten chemat în ajutor a reușit să găsească și să scoată corpul neînsuflețit al copilei la mal.

Cel de-al doilea caz a avut loc la ora 20:44, în apropierea satului Soltănești, raionul Nisporeni. Doi adolescenți de 17 ani sau mers la un bazin de acumulare a apei destinat utilizării în cazuri de incendii. La un moment dat, unul a alunecat și a căzut în apă. Tânărul aflat împreună cu acesta a încercat să-i acorde ajutor, însă nu știa să înoate și a solicitat sprijinul persoanelor din localitate. Victima a fost scoasă la mal de mai mulți bărbați înainte de sosirea echipelor de intervenție. Medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, au fost nevoiți să constate decesul adolescentului.

Recomandările IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește că scăldatul copiilor fără supravegherea unui adult este strict interzis și reprezintă un risc major pentru viață.

Salvatorii îi îndeamnă pe părinți să nu le permită copiilor să meargă singuri la scăldat, să aleagă doar locuri special amenajate și să evite iazurile, lacurile sau bazinele tehnice neamenajate. De asemenea, aceștia recomandă ca celor mici să le fie explicate pericolele scăldatului în locuri necunoscute și importanța respectării regulilor de siguranță.

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