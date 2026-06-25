Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu a cunoscut detalii despre angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, la MoldATSA și a aflat despre situație exclusiv din investigațiile de presă. Șefa statului afirmă că aceasta ar fi fost angajată fără concurs, iar veniturile încasate ar fi fost disproporționate față de activitatea prestată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

„Nu am avut nicio legătură cu această angajare. Nu am recomandat-o, nu am fost informată și nici consultată în acest proces”, a declarat Maia Sandu.

Ea susține că informațiile apărute în presă au ridicat semne serioase de întrebare privind modul în care sunt stabilite salariile în unele întreprinderi de stat.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA:„Este evident că nu putea justifica o asemenea remunerație. Nu îmi pot imagina ce ar putea livra un specialist în comunicare la MoldATSA pentru o sumă de aproximativ 120.000 de lei pe lună.”

Șefa statului a subliniat că problema nu se limitează la un singur caz, ci indică un fenomen mai amplu.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „În celelalte cazuri, aceste venituri par nejustificate. Singurii angajați remunerați la nivel apropiat standardelor internaționale sunt controlorii de trafic aerian, deoarece de activitatea lor depinde siguranța spațiului aerian.”

Maia Sandu a sugerat că acolo unde nu există justificare clară pentru salarii și prime mari, sumele ar trebui verificate și, dacă nu pot fi recuperate legal, redirecționate către cauze sociale.

„Dacă recuperarea nu este posibilă imediat, aceste sume ar trebui direcționate către case de copii, centre pentru vârstnici sau alte instituții sociale.”

Sora Anastasiei Taburceanu și conexiuni politice

În același context, șefa statului a fost întrebată despre sora Anastasiei Taburceanu, Tatiana Batin, care a activat în echipa președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Maia Sandu a precizat că nu a avut nicio implicare în această numire.

„În niciun caz nu a fost sugestia mea. Nu i-am recomandat domnului Grosu nicio persoană pentru cabinetul său”, a afirmat președinta.

Potrivit acesteia, persoana a fost parte din echipa politică a partidului înainte de accederea la guvernare și a fost păstrată ulterior în funcție, fără intervenții din partea sa.

Totodată, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora soțul acesteia, Constantin Batin, ar fi fost numit în fruntea unei zone economice libere în urma unui concurs. În paralel, o investigație TV8 a ridicat întrebări privind vânzarea unei companii către un om de afaceri din Letonia, ulterior inclus pe liste de sancțiuni internaționale pentru presupuse legături cu livrări de tehnologie către armata rusă. Maia Sandu a evitat să comenteze direct cazul, precizând că nu este implicată.

„Nu pot oferi detalii despre acest caz. Întrebările trebuie adresate persoanei vizate”, a spus aceasta.

Rude în instituții publice: „au aceleași drepturi ca toți cetățenii”

Președintele a fost întrebată și despre eventuale alte rude angajate în instituții de stat, inclusiv în domeniul diplomatic. Ea a susținut că membrii familiei sale lucrează în domenii în care activau și anterior și că nu a intervenit niciodată pentru angajarea lor.

„Rudele mele nu trebuie nici favorizate, nici defavorizate. Au aceleași drepturi ca orice alt cetățean să participe la concursuri”, a declarat Maia Sandu.

La 23 iunie, purtătoarea de cuvânt a întreprinderii MoldATSA, Anastasia Taburceanu, și-a anunțat demisia în urma scandalului declanșat de o investigație Rise Moldova, care a relevat că aceasta ar fi încasat peste un milion de lei în mai puțin de un an. Ea a făcut anunțul pe rețelele de socializare, precizând că va restitui sumele primite în plus.

Citeste si : Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, își dă demisia de la MoldATSA: „Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariu” - VIDEO