O schemă de export ilegal de echipamente cu posibilă utilizare militară către Federația Rusă a fost descoperită în Republica Moldova. Este vorba despre sisteme de control și măsurare a semnalelor electrice de la diferiți senzori amplasați la sistemele motoarelor aviatice de învățământ și de luptă în sumă de 21 milioane de lei.

Potrivit PCCOCS și SIS, în scopul camuflării exporturilor și a induce în eroare autoritățile vamale, reprezentanții companiei au modificat descrierea mărfii și l-au declarat ca „aparate de reciclare a deșeurilor”.

Pentru a evita controalele vamale, produsele ar fi fost declarate în documente drept „aparate de reciclare a deșeurilor”.

Livrările ar fi fost direcționate printr-o companie intermediară din Rusia, creată pentru a masca beneficiarul final. Acesta ar avea legături cu sectorul militar și ar fi vizat de sancțiuni internaționale.

Suplimentar, a fost stabilit că de facto schemele de producere, caietele de sarcini, datele obținute în urma testărilor etc., erau coordonate direct de către reprezentanții companiei autohtone cu beneficiarul final din Federația Rusă.

Totodată, ancheta arată că între firma din Republica Moldova și partenerii din Rusia ar fi existat o colaborare directă în procesul de producție, inclusiv în ceea ce privește schițele tehnice, testările și adaptarea echipamentelor.

Ce s-a depistat în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor la domiciliile și la sediul companiei, dar și în alte locații au fost ridicate componente ale echipamentelor, telefoane mobile, calculatoare, documente tehnice, contracte și facturi care ar indica modul de funcționare al presupusei scheme.

Cercetările pe caz continuă.

Mărfuri ilegale/ PCCOCS

Mărfuri ilegale/ PCCOCS

Mărfuri ilegale/ PCCOCS

Mărfuri ilegale/ PCCOCS

Ce sunt echipamentele cu dublă utilizare

Echipamentele cu dublă utilizare sunt produse care pot fi folosite atât în scop civil, cât și militar. De obicei includ componente electronice, senzori sau sisteme de control utilizate în industrie sau aviație. Din cauza riscului de a fi folosite în domeniul militar, exportul lor este strict reglementat și necesită autorizații speciale.

Citeste si : China continuă să aprovizioneze fabricile de drone din Iran și Rusia, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA