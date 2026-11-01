Într-o școală mică din raionul Nisporeni se întâmplă lucruri mari - totul datorită unor elevi creativi și profesori dedicați. Împreună fac echipă pentru mai multe proiecte ecologice. La Șendreni, hainele vechi devin genți, berete și accesorii, iar resturile de fructe ajung în boxa de compostare. Tot din grijă pentru mediul înconjurător, manualele sunt învelite doar cu hârtie.

Profesorii și elevii din Șendreni au transformat protecția mediului într-o lecție practică, în care copiii învață să repare și să recicleze hainele vechi.

Andreea CEBAN, ELEVĂ, CLASA A VI-A: „Astăzi scurtez o pereche de blugi. Din materiale uzate sau haine care nu mai sunt purtate, le reutilizez și fac diferite lucruri. Am făcut o geantă de umăr pe care o port și în prezent.”

Cu un pic de imaginație și multă dibăcie, copiii pot transforma o haină uzată într-o beretă, sacoșă pentru cumpărături sau chiar elastice și brelocuri.

Andreea CRUDU, ELEVĂ, 11 ANI: „Vreau să fac un elastic în stil leopard. Pot să-mi formez un viitor și este foarte interesant.”

Ideea atelierului a apărut în urma unui târg de schimb de haine între profesori, elevi și părinți, organizat acum doi ani. Din piesele vestimentare rămase, au fost confecționate primele sacoșe reutilizabile. Pentru a dezvolta proiectul, școala a făcut parteneriat cu organizația E-Circular. Datorită acestei colaborări, au fost procurate primele două mașini de cusut. Apoi, atelierul a fost dotat cu alte utilaje, inclusiv o mașină industrială.

Gabriela CARCHELAN, COORDONATOAREA CERCULUI: „Principalul mesaj este ca copiii să învețe să nu arunce, să gândească, să pună în mișcare imaginația și capacitățile pe care le dobândesc, ca să poată recicla obiectele, hainele.”

Aproximativ 15 copii frecventează cercul de reciclare creativă. În toată această aventură ecologică, alături de ei este și croitoreasa din sat.

Tatiana CIUBOTARU, CROITOREASĂ: „Este un lucru foarte deosebit. Sunt copii foarte entuziasmați. Îmi face plăcere să îi învăț și să cunoască niște lucruri noi.”

Elevii nu duc lipsă de materie primă. Fac rost de ea în cadrul târgului de schimb de haine, organizat periodic la școală.

„- Astăzi ai reușit să îți alegi ceva?

- Da, am blugi.”

„Am ales o fustiță de vară.”

„Este o școală mică, dar plină de emoții de fericire și prietenii.”

Sabina MARIAN, PROFESOARĂ DE LIMBA ROMÂNĂ: „Ne-am gândit de ce să dăm o șansă hainelor, să le oferim o viață articolelor vestimentare, care încă sunt în stare bună și totodată ne-am gândit și la mediu.”

Pe lângă atelier, în gimnaziu sunt și alte inițiative ecologice. Fiecare clasă a fost dotată cu recipiente pentru colectarea separată a biodeșeurilor.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Boxa de compostare a fost amenajată în curtea școlii. Zilnic aici sunt aduse resturi organice care ajung îngrășăminte pentru flori și copaci.”

Andreea DANU, ELEVĂ, CLASA A VIII-A: „E un an de când începem a face compostul. Copiii se implică în fiecare zi. Dacă ne dă banane sau alte fructe, le punem în căldarea specială și elevul care este de serviciu le pune în căldarea de afară, după care le pun în compostul de afară.”

Școala mai colectează separat și baterii uzate, dar și alte deșeuri electronice, care sunt preluate ulterior de companii specializate. O altă acțiune ecologică este învelirea manualelor cu hârtie, în loc de peliculă.

Diana CRUDU, DIRECTOAREA GIMNAZIULUI DIN ȘENDRENI: „Noi învățăm copiii, în primul rând, să păstreze. Învățăm copiii să reutilizeze ceea ce au deja. Învățăm copiii că o haină poate să aibă a doua șansă. Totodată, încercăm să le dezvoltăm obiceiuri sustenabile și responsabile pentru mediul înconjurător.”

Sătenii din Șendreni apreciază efortul elevilor și al profesorilor de a proteja mediul.

„Felicitări doamnelor profesoare și directoarei, în special, care trage de peste tot și ați văzut și dumneavoastră ce frumusețe avem aici.”

La gimnaziul din Șendreni din raionul Nisporeni învață 94 de elevi și activează 12 profesori.

