Drăgostin Păduraru, fiul fostului ministru al Justiției Ion Păduraru, va fi transferat din arest la domiciliu în arest la penitenciar. Decizia a fost luată astăzi de Curtea de Apel, după ce procurorii au solicitat înlocuirea măsurii preventive, în dosarul privind comercializarea cocainei în Chișinău. Drăgostin a refuzat să facă declarații.

Drăgostin Păduraru a fost reținut în septembrie împreună cu alți doi bărbați într-un dosar privind comercializarea cocainei în Chișinău.

Pe 28 septembrie, cei trei au fost aduși în fața magistraților, procurorii solicitând arest pe numele lor. Instanța a decis plasarea unuia dintre suspecți în arest în penitenciar, pentru ceilalți doi, inclusiv fiul lui Păduraru, a fost emis arest la domiciliu.

Ofițerii Direcției Antidrog a INI i-au reținut pe doi dintre suspecți, de 36 și 40 de ani pe 25 septembrie. În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit telefoane care ar fi fost folosite la comiterea infracțiunii, dar și pliculețe cu cocaină despre care oamenii legii susțin că erau destinate comercializării.

În aceeași zi a fost reținut și al treilea suspect, în vârstă de 20 de ani. În urma percheziției au fost găsite telefoane și pachețele cu cocaină care urmau să ajungă la consumatori din Chișinău.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia se pot alege cu o pedeapsă între 12 și 15 ani de închisoare.

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