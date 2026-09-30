Un fost executor judecătoresc a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru delapidarea unor bunuri și bani în valoare de peste 1,2 milioane de lei, precum și pentru fals în acte publice. Sentința a fost pronunțată astăzi de masigtrații de la Judecătoria Buiucani.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele au avut loc în perioada 2008-2010, când bărbatul activa ca executor judecătoresc. Acesta ar fi încasat bani și bunuri care urmau să ajungă în conturile statului sau ale biroului executorului, însă și le-ar fi însușit.

Ulterior, ar fi distrus mai multe dosare de executare pentru a ascunde faptele. Prejudiciul total cauzat statului a fost estimat la peste 1,2 milioane de lei. O parte din bani, peste 1,1 milioane de lei, a fost restituită.

Pe lângă cei 10 ani de închisoare, instanța i-a interzis timp de 4 ani să lucreze ca executor judecătoresc sau să desfășoare activități legate de gestionarea și administrarea bunurilor materiale.

Instanța a dispus și confiscarea a peste 64.000 de lei, considerați bani obținuți din infracțiune, precum și recuperarea a peste 5.500 de lei în beneficiul statului.

Bărbatul - anunțat în căutare

Bărbatul nu a fost prezent la proces. Instanța a dispus arestarea lui preventivă și anunțarea în căutare până la rămânerea definitivă a sentinței.

Fostul executor a mai fost vizat în alte dosare penale. În unele cazuri a fost achitat, iar într-un dosar a fost găsit vinovat de fals în acte publice, dar a fost liberat de pedeapsă deoarece a expirat termenul de prescripție. Într-un alt caz, procesul penal a fost încetat după recalificarea faptelor ca abatere contravențională și expirarea termenului de prescripție.