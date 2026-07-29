Grigore Gacichevici, fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), ar fi fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore, potrivit informațiilor preliminare. Reținerea ar avea loc cu doar o zi înainte ca instanța să pronunțe sentința în dosarul privind acordarea creditelor cu încălcarea normelor de creditare, cauză în care prejudiciul estimat ajunge la aproximativ trei miliarde de lei.

Dosarul BEM, la final după 13 ani de examinări

Cazul în care este vizat Grigore Gacichevici este unul dintre cele mai vechi dosare conexe fraudei bancare. Fostul șef al BEM și alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al băncii sunt acuzați că, în perioada 2005–2012, ar fi aprobat acordarea unor credite cu încălcarea regulilor de creditare.

Potrivit procurorilor, prin acțiunile celor cinci inculpați ar fi fost cauzat un prejudiciu de circa trei miliarde de lei, iar de creditele acordate ar fi beneficiat mai multe persoane fizice și zeci de companii.

Procurorii au cerut pedepse cu închisoarea

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat au solicitat aplicarea unei pedepse de 15 ani de închisoare pentru Grigore Gacikevici, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Pentru ceilalți patru foști membri ai conducerii BEM, procurorii au cerut câte 13 ani de închisoare.

De asemenea, procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru inculpați până la rămânerea definitivă a sentinței, precum și privarea acestora de dreptul de a ocupa funcții în domeniul bancar timp de cinci ani.

Sentința urma să fie pronunțată joi

Dosarul a ajuns în instanță încă în aprilie 2013, iar examinarea cauzei în prima instanță a durat mai bine de 13 ani.

La începutul anului 2026, procesul a fost preluat de o altă magistrată, după ce judecătoarea care a examinat cauza timp de mai mulți ani a părăsit sistemul judecătoresc în urma nepromovării evaluării externe.

Cercetarea judecătorească a fost finalizată la 22 iunie 2026, iar pronunțarea sentinței era programată pentru joi, 30 iulie 2026.

Schema creditelor care a dus BEM în criză

Potrivit acuzării, mecanismul investigat ar fi presupus acordarea unor credite de valori mari către persoane fizice și companii, în condițiile în care garanțiile prezentate nu ar fi acoperit valoarea împrumuturilor.

Banca de Economii a fost una dintre instituțiile implicate în scandalul fraudei bancare, iar cazul lui Grigore Gacichevici reprezintă unul dintre primele dosare majore în care foști conducători ai unei instituții bancare au ajuns pe banca acuzaților.

Deocamdată, informația privind reținerea lui Grigore Gacichevici pentru 72 de ore urmează să fie confirmată oficial de autoritățile competente.