Căpșuni, cireșe, prune, mere sau struguri – toate sunt atent selectate și pregătite pentru a ajunge pe piețele de peste hotare. La Călărași, o companie specializată în producerea, procesarea și comercializarea fructelor și legumelor proaspete a reușit să devină un jucător competitiv pe piața internațională. Investițiile în utilaje performante, tehnologii moderne și certificări de calitate, dar și participarea la expoziții și instruiri le-au deschis noi oportunități de export. La dezvoltarea afacerii au contribuit atât eforturile proprii, cât și granturile și programele de sprijin oferite de Uniunea Europeană.

La Călărași, fructele sunt proaspete anul împrejur, datorită tehnologiilor moderne, utilajului potrivit și mai ales a angajaților dedicați.

Vasile IORDACHE, ANGAJAT: „Suntem de folos aici, suntem utili și părerea aia de parcă fără mine nu ar fi așa de bine aranjat. Mergi acasă cu gândul că ai făcut ceva util.”

Suntem la o companie moldovenească, specializată în producerea, procesarea, păstrarea și comercializarea fructelor și legumelor proaspete.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „Sunt în primul rând investiții proprii, care nu ar fi putut fi în măsura în care sunt acum, dacă nu ar fi fost și susținerea din partea Uniunii Europene sub diferite forme. Credite preferențiale, programe în care am fost scutiți de TVA și de alte taxe, granturi.”

Muncitorii de aici pregăteau strugurii, care urmau să meargă în camerele de păstrare, iar ulterior exportate în țări din UE.

Vasile IORDACHE, ANGAJAT: „E cam răcoare.

- Da, suntem îmbrăcați corespunzător. Unu, doi trei straturi, călduroase.”

Andrei HACHI, ANGAJAT:Temperatura este de la -1,5 grade, umeditatea 85-90, se păstrează două până la cinci luni. În fiecare zi este diferit, când vine marfa de pe deal o primesc, o prerăcesc și o punem la păstrare- Mai ales dacă începem de la căpșuni, apoi cireșele, ele sunt mai sensibile. Trebuie monitorizate mai atent.

Timofei GUȘAN, ANGAJAT: „Omul care lucrează nu îi e frig.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Iar la această zonă de sortare avem parte de ceva mai multă acțiune. În jur de 18 angajați sunt concentrați să elimine bobițele neconforme și să aranjeze strugurii în pungi speciale.”

Alegem strugurii, scoatem bobițele stricate. Folosim un foarfece.

Sofia RADU, ANGAJATĂ: „Strugurii sunt foarte frumoși. Sunt dulci, mășcați.”

Diana ICHIM, OPERATOR: „În jur de 100 de lădițe, pe zi, o persoană le face.”

Mere, prune, cireșe, căpșuni sau alte pomușoare sunt fructele crescute și exportate de proprietarii afacerii. În spatele ei sunt trei frați, care au lansat ideea acestei activități în 2015, într-o perioadă care nu părea la prima vedere foarte promițătoare.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „Ziceam care agricultură, nu mai e la modă să faci asta, lumea fuge de ea, defrișează livezile. Pe atunci cele de pruni, iar fratele a venit cu ideea să plantăm pruni. Noi râdem că el se culcă noaptea și se trezește cu o sută de idei care trebuie implementate astăzi. El a fost primul care a zis că este momentul să investim în agricultură.”

Așa că au început cu o mică plantație de căpșuni și o livadă de pruni. Chiar dacă pomii nu aveau încă rodă, frații au gândit cum urma să arate infrastructura afacerii lor. Așa că în 2017 au început să construiască hala și camerele de sortare, răcire și păstrare.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „Am înțeles că pentru ca să ieșim la piețele externe ne trebuia spațiu unde să păstrăm marfa. În perioada în care livezile intrau în rod, tot mai plantam câte un pic, am prestat servicii către alți producători, ne-am învățat și noi să lucrăm mai bine. Am început să o sortăm, ambalăm, să vindem, inițial pe piața locală.”

Datorită acestei decizii, procesele sunt bine puse la punct, iar afacerea este una competitivă.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „Produsele vin, în dependență de sezon, la necesitate se prerăcesc în camerele speciale, ca să coboare temperatura din pulpa fructului la una optimă pentru a fi păstrate.”

Nu înainte însă să fie sortate, selectate în funcție de culoare, mărime, soi și împărțite conform comenzilor clienților.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „Fructele vin de la camerele de păstrare, sunt transferate pe acestă linie, se rotesc și trec prin tot procesul de selecție. O presortare, precalibrare, cele care nu sunt conforme sunt evacuate pe niște canale speciale, categorisite la o altă categorie. Trec prin sortator optic apoi, fructele se rotesc de foarte multe ori, aparatul le poate face diferite imagini pentru a identificare care sunt conforme.”

În spatele afacerii stă munca zilnică, dorința de a dezvolta ceva acasă, iar an de an continuitatea a fost posibilă datorită suportului oferit de Uniunea Europeană prin diferite programe.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „A fost și ODA, AIPA, credite cu porțiuni de grant din partea BERD și alți donatori. Unde am fost eligibili am aplicat și am obținut finanțări. A fost mereu un ajutor substanțial.”

„Ajutorul este cel mai important atunci când ai nevoie de el și te ajută să înțelegi că ești pe drumul corect. Fie că e vorba de bancă sau un alt partener, el analizează împreună cu tine sau mai bine decât tine în ceea ce te bagi.”

Compania dispune de un depozit frigorific de ultimă generație, cu o capacitate de aproximativ 1500 de tone. Fructele pe care le produc sau pe care le cumpără de la alți agricultori au cucerit deja piața Uniunii Europene, precum și lanțuri de supermarket-uri.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT:Pe ăia îi luăm pentru că nu sunt alții la moment, pentru că sunt mai ieftini, noi am vrea să credem că suntem și cei mai buni, dar în așa domeniu ei punctează foarte bine. - Noi venim pe acele piețe când consumul, vânzarea de fructe proprii din acele țări se epuizează. Noi intervenim ca o companie care suplinește stocurile.

Acum proprietarii își propun să devină clienți de încredere pentru partenerii lor externi, să își diversifice gama de produse și să investească în echipă și echipamente pentru a asigura calitatea și productivitatea necesară.

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „Nu e totul alb și roz, sunt foarte multe lucruri pe care nu le poți controla, multe care țin de voința celui de sus, politică, economică. Trebuie să fii destul de rezistent la multe fluctuații, dacă vrei să ai un roller coaster mereu atunci agricultura e un domeniu în care să te bagi.”

Zinaida PLĂMĂDEALĂ, DIRECTOR MARKETING/EXPORT: „Pentru că dacă nu ai un produs calitativ, omogen și volum mare nu faci față la export, am înțeles că nu suntem o excepție. Trebuie să mergem după reguli, să investim la timp, uneori înainte altora. Agricultorii de la noi nu ne sunt concurenți în contextul în care piața UE, internațională e atât de mare și e gata să absoarbă cantități imense de produse.”