O mașină a ars ca o torță pe o șosea în satul Bravicea din Călărași. La locul incendiului au intervenit două echipaje de pompieri pentru a stinge flăcările. Din fericire, nimeni n-a a avut de suferit.

În imaginile surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare se vede cum automobilul arde în totalitate, iar fumul negru și dens acoperă zona.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ne-au spus că cauza incendiului urmează a fi stabilită de autorități.