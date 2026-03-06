Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost numiți membri în Comisia de evaluare a procurorilor. Deputații PAS au votat acest proiect în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului.

La începutul ședinței Parlamentului, deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, a cerut ca proiectul să fie exclus din ordinea de zi întrucât opoziția a depus o cerere la Curtea Constituțională privind această decizie. În replică, președintele Igor Grosu a adăugat că proiectul a fost deja inclus pe ordinea de zi.

Ulterior, proiectul a început a fi dezbătut în Parlament și prezentat de către deputatul PAS, Vasile Grădinaru, care a menționat că din toate criticile la adresa lui Herman von Hebel nu a găsit „niciun argument fondat”.

Vasile GRĂDINARU, DEPUTAT PAS: „Am încercat să facem un procedeu foarte important pentru Republica Moldova, procesul de Vetting. Acest lucru s-a bazat pe o lege. Astăzi lucrurile s-au îmbunătățit în sistemul judecătoresc, dar încă este departe de perfecțiune și noi trebuie să continuăm cu acest proces. Acum am ajuns într-un blocaj datorită unor argumente nefondate. Eu am ascultat foarte atent alegațiile către Herman von Hebel și nu am găsit niciun argument fondat, de aceea am înțeles că acest blocaj este unul formal. Pentru a preveni alte blocaje noi am parcurs la deblocarea acestei situații”.

Totuși, deputații din opoziție au rămas pe aceeași poziție, fiind nemulțumiți de decizia deutaților PAS de a fi desemnat Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor, subliniând că legea promulgată de șefa statului și publicată peste noapte în Monitorul Oficial demonstrează că deputații din PAS nu au nevoie de „consens larg împreună cu opoziția”.

Olga URSU, DEPUTAT AL FRACȚIUNII PARLAMENTARE ALTERNATIVA: „Opoziția a confirmat de mai multe ori, inclusiv astăzi și am solicitat să fie separate două candidaturi, pentru că suntem gata să le votăm separat. Opoziția este pentru reforma justiției, dar nu pentru a numi un singur om și a schimba legea peste noapte”.

Nemulțumită s-a arătat și deputatul partidului Comuniștilor, Diana Caraman, care a spus că nu este „corect” de a se schimba legea peste noapte din cauza unui anumit om.

Vasile GRĂDINARU, DEPUTAT PAS: „Vreau să vă amintesc că fracțiunea dumneavoastră nu a votat pentru nici un candidat care a fost propus de către partenerii noștri externi. Spune-ți vă rog, ce să mai facem noi ca să vă placă de măcar unul”.

La sesiunea de luări de cuvânt, deputații din opoziție din nou și-au arătat nemulțumirea, acuzând PAS că „merg cu tancul peste lege”.

Alexandru VERȘININ, DEPUTAT „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Dacă până acum credeam că cea mai mare viteză o are trenul „Chișinău-Tokyo”, atunci proiectul acesta de lege care s-a votat aici atât de repede, publicată în Monitorul Oficial, a întrecut pe toate. Societatea fierbe, presa a început să geamă. Ce se întâmplă aici astăzi în Parlament este cel mai mare act de corupție și trafic de influență. Vorbim despre tancuri rusești, dar vreau să vă spun că tancuri sunteți voi, voi mergeți cu tancul peste lege, peste oameni, peste constituție, împreună cu tanchista voastră de peste drum. Noi înțelegem că voi o să votați că doar ea își dorește”.

Renato USATÎI, DEPUTAT „PARTIDUL NOSTRU”: „Ședința de astăzi nu era în plan, ea a fost făcută ca să treacă această modificare. În Republica Moldova nu mai există justiție”.

Ulterior, deputatul PAS, Doina Gherman a declarat că neprivind la mulțumirea opoziției, proiectul va fi votat.

Doina GHERMAN, DEPUTAT PAS: „Nu ați venit cu nimic, nu am auzit niciun argument nou, mergeți în cerc. V-ați băgat toți în colț, opoziția voastră. Dar să vă fie clar, noi am venit aici să înfăptuim integrarea europeană, iar negocierile de aderare încep cu reforma justiției. De aceea noi nu ne v-om abate de la acest drum. V-ați trădat electoratul, ați promis oamenilor că îi duceți în familia europeană. Voi ați pus nod în papură, nu aveți absolut nicio voință politică. Noi suntem pentru negocieri. Înțeleg că nu vă convine și vă temeți ca de tămâie de această reformă. Voi căutați scuze, vreți să blocați reforma și vă deranjează că acest om a avut succes. Fracțiunea PAS va susține și va merge mai departe cu voi sau nu”.

Într-un final, proiectul a fost adoptat cu 53 voturi pro. În urma acestei decizii, deputații din opoziție au blocat tribuna Parlamentului și au strigat „rușine”.

Am încercat să obținem o reacție din partea PAS și a Președinției, dar deocamdată nu am primit un răspuns.

Deputații din opoziție la tribună

Cu scandal și critici din partea opoziției, deputații PAS au votat ieri un amendament care va permite, în anumite situații, ca membrii comisiilor vetting să fie numiți cu 51 de voturi, în loc de 61, cum prevedea legea până acum. Opoziția spune că, astfel, partidul de guvernare își va putea numi oamenii săi în comisia care evaluează integritatea judecătorilor și procurorilor. Și experții spun că decizia ridică semne de întrebare, poate compromite reforma justiției și crea un precedent periculos.

În 2024 o investigație publicată de portalul anticorupție.md a dezvăluit mai multe controverse legate de activitatea fostului președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel. Potrivit anchetei, în perioada în care acesta a fost grefier la Curtea Internațională Penală de la Haga, presa olandeză a relatat despre posibile ilegalități administrative care ar fi provocat prejudicii de cel puțin 760 mii de euro instituției, în contextul unei reforme criticate de judecători. De asemenea, investigația susține că von Hebel ar fi exercitat simultan funcția de judecător în Olanda și pe cea de șef al Comisiei Pre-Vetting, fapt care ar contravine legislației Republicii Moldova. Von Hebel a respins acuzațiile că ar fi încălcat legea sau că ar fi ascuns episoade din cariera sa.

