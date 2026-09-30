Un accident rutier cu implicarea a cel puțin trei automobile și a unui autobuz de rută s-a produs în această după-amiază pe bulevardul Dacia din Chișinău.

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Potrivit imaginilor surprinse la locul accidentului, impactul a fost unul puternic. În accident au fost implicate cel puțin trei mașini și un autobuz de rută. În urma impactului, vehiculele au fost avariate, iar accidentul a afectat circulația în zonă.

Deocamdată, nu sunt disponibile informații oficiale despre eventuale persoane rănite sau despre starea acestora.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție nu ne-au răspuns, deocamdată, pentru a oferi detalii.

Accident în capitală/ Telegram

Accident în capitală/ Telegram