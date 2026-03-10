Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, spune că relația tensionată dintre Republica Moldova și Ucraina privind disputele legate de importuri sunt „deja istorie”. Potrivit lui, autoritățile de pe ambele părți au ajuns la un consens, iar blocajul a fost depășit. Afirmațiile vin după ce ANSA a anunțat că importul de carne de pasăre și produse din carne de pasăre din Ucraina a fost suspendat temporar în Republica Moldova, iar ulterior presa ucraineană a scris despre un document pregătit de Guvernul de la Kiev în care s-ar propune introducerea unui embargo la vinurile moldovenești. Declarațiile ministrului au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate de la Jurnal TV.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „În spatele cortinei s-a depus un efort enorm de către minister, cei de la ANSA și de la ministerul Agriculturii. Discutam fiecare cu omologii noștri din Ucraina. S-a ajuns la un consens de a demara procedura de colectare a serului din ser, a testelor necesare pentru pentru a stabili existența sau nu a unor substanțe interzise. Pe data de 4 martie a avut loc discuția tehnică la nivelul agențiilor de siguranță alimentară din ambele state, iar situația a fost deblocată”.

Totodată, ministrul a mai declarat că decizia Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de a suspenda importul de carne de pasăre și produse din carne de pasăre din Ucraina în Republica Moldova a fost necesară pentru protecția consumatorilor. De asemenea, el a menționat că autoritățile din Moldova au decis ca să fie reluat importul de carne din Ucraina în Republica Moldova cu condiția de a se resepcta normele la rigorile Uniunii Europene.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII: „Decizia de a suspenda din start importul a fost corectă și necesară pentru protecția consumatorilor din Republica Moldova. Suntem aliniați integral la rigorile Uniunii Europene și nu putem aplica standarde diferite în funcție de circumstanțe. ANSA are obligația de a respecta normele fără interpretări selective. Ucrainenii au înțeles și au început să colecteze ser. Obiectivul este reluarea importurilor de carne din Ucraina în condiții de siguranță. A început colectarea probelor necesare pentru verificarea conformității cu normele Uniunii Europene. Substanța a fost depistată exclusiv în furaje importate din Ucraina, fapt confirmat și de colegii din Ucraina, care au inițiat o anchetă internă la compania vizată pentru a stabili circumstanțele exacte”.

La sfârșitul lunii ianuarie, importul de carne de pasăre și produse din carne de pasăre din Ucraina a fost suspendat temporar în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după depistarea substanței metronidazol în loturi de furaje importate din țara vecină. Potrivit ANSA, măsura a fost aplicată din cauza diferențelor dintre sistemele de control sanitar-veterinar, în condițiile în care autoritățile ucrainene nu pot garanta, în prezent, respectarea acelorași standarde de monitorizare și testare a substanțelor interzise ca în Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Ulterior, presa ucraineană a scris despre posibilitatea introducerii licențierii pentru importul de struguri, vinuri și produse spirtoase din Republica Moldova, drept răspuns la interdicția de import de carne de pasăre din Ucraina.

