Încă 11 servicii publice digitale au devenit din nou disponibile online, după ce au fost verificate, securizate și retestate în urma incidentelor de securitate cibernetică înregistrate în perioada 19–23 octombrie 2026. Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică, Agenția pentru Securitate Cibernetică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Serviciile pot fi accesate prin aplicația și portalul guvernamental EVO, la adresa evo.gov.md.

Cazierul și apostilarea documentelor, din nou disponibile online

Printre acestea se numără cazierul, prestat de Ministerul Afacerilor Interne, și apostilarea documentelor, serviciu oferit de Ministerul Justiției prin intermediul Agenției Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească.

Certificate de naștere, căsătorie și deces, pe baza registrelor parohiale

De asemenea, au fost restabilite trei servicii ale Agenției Naționale a Arhivelor, care permit obținerea certificatelor civile pe baza registrelor parohiale pentru naștere, căsătorie și deces.

Ce servicii ale Agenției Servicii Publice pot fi accesate

Mai multe servicii ale Agenției Servicii Publice au redevenit disponibile, inclusiv extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și extrase din Registrul de stat al populației. Acestea vizează înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară ori lipsa acesteia, eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora, apartenența la cetățenia Republicii Moldova, renunțarea sau retragerea cetățeniei și atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP).

Celelalte servicii vor fi restabilite treptat

Potrivit instituțiilor responsabile, accesul a fost restabilit în urma verificărilor tehnice și a măsurilor de securitate aplicate de echipele AGE, ASC și STISC. Verificarea și monitorizarea infrastructurii guvernamentale continuă, iar celelalte servicii afectate vor fi repuse în funcțiune treptat, în funcție de rezultatele testărilor.

Investigațiile privind incidentele de securitate cibernetică sunt în desfășurare.

Autoritățile avertizează asupra tentativelor de fraudă

În acest context, autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți în fața eventualelor tentative de fraudă prin apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mailuri. Oamenii sunt sfătuiți să nu divulge parole, coduri de autentificare sau date bancare, să nu acceseze linkuri suspecte și să nu autorizeze operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute. Orice solicitare neobișnuită trebuie verificată prin canalele oficiale ale instituțiilor vizate.ate.

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