Judecătorii din Republica Moldova vor protesta prin purtarea banderolelor albe pe mantie, în semn de nemulțumire față de problemele legate de salarizare. Anunțul a fost făcut de Asociația Judecătorilor, după ce Consiliul Executiv a aprobat în unanimitate această formă simbolică de protest, fără întreruperea activității judiciare.

Hotărârea vine după o întrevedere la Consiliul Superior al Magistraturii, unde au fost discutate problemele privind salarizarea judecătorilor și soluțiile care urmează să fie propuse Ministerului Finanțelor și Ministerului Justiției.

Contactați de PRO TV pentru o reacție, responsabilii de la ministerul Justiției ne-au spus că vor reveni.

Potrivit Asociației Judecătorilor, protestul ar putea fi prelungit, în funcție de evoluția situației, sau încheiat mai devreme, dacă revendicările judecătorilor vor fi soluționate și vor fi rezolvate problemele semnalate de CSM în avizul privind proiectul de lege referitor la salarizare.

Reprezentanții Asociației subliniază că acțiunea trebuie să fie una solidară și demnă, fără a afecta continuitatea actului de justiție.