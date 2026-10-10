Suspendarea sancţiunilor americane asupra motorinei ruse contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei, a avertizat sâmbătă şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas.



Potrivit Agerpres, această reacție vine după acordul anunţat de SUA cu Moscova referitor la acest carburant, transmite AFP.

„Suspendarea sancţiunilor asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a-şi duce războiul. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru'', a scris Kaja Kallas pe social media.

„Loviturile ruse au ucis peste 80 de civili ucraineni în două zile şi Rusia şi-a intensificat atacurile hibride contra Europei, atât împotriva statelor membre ale UE, cât şi contra aliaţilor din NATO'', a adăugat ea.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că a negociat livrarea unor cantităţi masive de motorină rusă pe pieţele americană şi mondială, Washingtonul suspendând sancţiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacţiile respective, spre nemulţumirea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunţat o decizie „nedemnă''.

În ceea ce o priveşte, UE a promis să-şi consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei.

Luni, miniştrii de externe ai ţărilor UE urmează să adauge oficial aproximativ circa 1.600 de nume pe lista neagră cu persoanele şi entităţile vizate de sancţiunile europene legate de războiul din Ucraina.

Lista respectivă, aprobată cu unanimitatea celor 27 de state membre, este actualizată semestrial. Măsurile restrictive ale UE în raport cu acţiunile ce subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei se aplică acum pentru aproximativ 3.000 de persoane şi entităţi.

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022), scrie știrileprotv.ro