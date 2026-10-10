În timp ce toată lumea aștepta sancțiunile promise de americani rușilor, Donald Trump a venit aseară cu un anunț-șoc la Casa Albă. Președintele american a bătut palma cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru livrări masive de motorină rusească. Iar la schimb, Statele Unite suspendă o parte din sancțiunile impuse exporturilor energetice ale Rusiei.

Decizia, justificată de liderul american prin nevoia de a reduce prețurile la combustibili, a stârnit critici la Kiev și îngrijorare în rândul aliaților occidentali.

Acordul anunțat de Trump

Donald Trump a făcut anunțul pe propria sa rețea socială. După o discuție de aproximativ o oră și jumătate cu Putin, președintele american a spus că a ajuns la un acord cu liderul rus. Potrivit lui Trump, Rusia va livra imediat pe piața internațională peste 300.000 de tone de motorină. Alte 500.000 de tone vor ajunge în noiembrie, urmate de încă un milion de tone, la scurt timp după aceea.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Cred că ați auzit despre acordul petrolier cu Rusia. Este un acord foarte important. Vorbim despre cantități uriașe de petrol care vor ajunge în țara noastră. Și, sincer să fiu, vreau să-i mulțumesc președintelui Putin.”

Acordul marchează o schimbare de direcție, după ani în care Statele Unite au exercitat presiuni asupra Moscovei. Întrebat despre criticile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Trump le-a minimalizat.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE SUA: „Zelenski a spus că acordul privind motorina este o mișcare slabă din partea unui partener puternic, care nu va face decât să prelungească războiul. Ei bine, suntem un partener puternic. Dar avem nevoie de petrol pentru întreaga lume. Iar motorina este ceea ce ne trebuie. Așa că suntem foarte bucuroși să o primim. Foarte bucuroși. Avem nevoie de ea. Prețul petrolului e deja în cădere liberă.”

Moscova, avantaj financiar

Pentru Moscova, acordul ar putea însemna o „gură de oxigen” financiară, cu venituri estimate la 4,5 miliarde de dolari. Consilierul lui Putin nu a ratat ocazia să prezinte discuția cu Trump într-o lumină favorabilă.

Yuri USHAKOV, COSILIER PREZIDENȚIAL RUS PENTRU AFACERI EXTERNE: „Donald Trump i-a transmis lui Vladimir Putin urări călduroase de ziua sa de naștere, dorindu-i succes și sănătate. Președintele american i-a transmis și salutări din partea soției sale, Melania. La rândul său, liderul rus i-a mulțumit pentru felicitări și pentru cuvintele calde.”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a condamnat dur acordul, calificând relaxarea sancțiunilor drept o „slăbiciune evidentă” și un „cadou direct pentru Putin”, scrie știrileprotv.ro