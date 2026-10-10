Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul anunțat de Donald Trump privind furnizarea de motorină rusească către Statele Unite și piața globală, susținând că această înțelegere ar putea aduce Moscovei fonduri suplimentare pentru continuarea războiului împotriva Ucrainei.

Volodimir Zelenski a calificat vineri acordul dintre Statele Unite și Rusia drept „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”, în contextul în care o delegație ucraineană se afla în SUA pentru discuții privind identificarea unei soluții pentru încheierea războiului.

„Cadourile pentru Putin nu vor aduce pace și niciun beneficiu lumii civilizate”, a scris liderul ucrainean într-un mesaj publicat pe platforma X.

Zelenski a avertizat că veniturile obținute de Rusia din vânzarea produselor petroliere ar putea contribui la finanțarea efortului militar al Moscovei și ar putea submina demersurile diplomatice pentru încheierea conflictului.

„Rusia va «răsplăti» motorina prin și mai multă teroare și perfidie. A permite Rusiei să vândă produse petroliere înseamnă o investiție într-un război care trebuie încheiat, nu prelungit”, a transmis președintele ucrainean, care a cerut o detensionare reală a situației, pe bază de reciprocitate.

Trump invocă reducerea prețurilor pentru americani

Președintele american Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a convenit cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul unei convorbiri telefonice, ca Rusia să înceapă imediat livrările de motorină către Statele Unite și către piața globală.

Trump a justificat decizia prin necesitatea reducerii prețurilor, afirmând că scăderea costurilor pentru americani reprezintă „cea mai mare prioritate” a sa.

Declarația vine în contextul eforturilor diplomatice de identificare a unei soluții pentru războiul din Ucraina, în timp ce Kievul încearcă să obțină sprijinul partenerilor occidentali pentru încheierea conflictului.

Kievul reclamă lipsa de reciprocitate

Într-o declarație ulterioară acordată jurnaliștilor prin WhatsApp, Zelenski a afirmat că înțelegerea riscă să ofere Moscovei resurse financiare suplimentare pentru continuarea războiului și să afecteze perspectivele unui acord de pace.

Liderul ucrainean a criticat, de asemenea, modul în care a fost tratată delegația Kievului în timpul demersurilor diplomatice din Statele Unite.

„Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca paravan. Și cu siguranță acest lucru nu este corect și nici nu reprezintă modul în care partenerii ar trebui să se trateze reciproc”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a reiterat că încheierea războiului necesită măsuri concrete de dezescaladare, nu decizii care, în opinia sa, ar putea consolida capacitatea Rusiei de a continua ofensiva militară, scrie reuters.com