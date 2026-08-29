Un adolescent a scăpat cu viața, după ce o mașină de taxi era cât pe să-l lovească pe o trecere de pietoni, în timp ce traversa strada regulamentar. Momentul a fost surprins de camera de bord al unui automobil și publicat pe rețele de socializare.

Incidentul a avut loc, ieri, pe strada Ion Pelivan din capitală.

Din imagini se vede cum pietonul traversează regulamentar, iar un autoturism zboară în fata acestuia fără să se oprească. Persoana a reacționat și s-a oprit, astfel, a fost evitat impactul.

Reprezentanții INSP ne-au comunicat că cazul este înregistrat. Polițiștii urmează să identifice șoferul.

Sursa video: Telegram/AccidenteMD