Eugen Osmochescu propune prelungirea până la sfârșitul anului a licențierii importurilor de cereale și floarea-soarelui, pentru a proteja fermierii locali în contextul scăderii prețurilor la floarea-soarelui importată.

„Un subiect discutat frecvent în aceste zile, licențierea importurilor în Republica Moldova, pentru moment până la 31 octombrie. Dacă este posibilitatea și necesitatea de a extinde exporturile până în 31 decembrie 2026, regimul acestora, a afirmat Eugeniu Osmochescu în cadrul unui briefing de presă.

Totodată, oficialul susține că decizia de prelungire se bazează pe o analiză economico-financiară a tendințelor de import și export din Republica Moldova.

„Tendința alarmantă și îngrijorătoare pentru noi și pentru producătorii noștri, fermierii noștri, este scăderea bruscă a prețului, conform datelor la import în 2026”,a declarat Eugen Osmochescu.

Ministrul a menționat că această evoluție ar putea indica faptul că unii parteneri comerciali reduc prețurile pentru a facilita exporturile.

Trei licențe de import, eliberate până acum

Până la 28 octombrie, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a eliberat trei licențe de import: pentru 100 de tone de grâu spelta din Ucraina, 22 de tone de porumb pentru popcorn din Cehia și 4.000 de tone de floarea-soarelui din Ucraina, Cehia și Polonia.

Osmochescu a precizat că autoritățile au analizat efectele măsurii asupra fermierilor, exportatorilor și procesatorilor. Potrivit lui, analiza nu a identificat un impact negativ dovedit asupra procesatorilor.

Exportatorii întâmpină dificultăți logistice

Un alt factor luat în calcul de autorități este dificultatea traderilor de a exporta volumele necesare de cereale, în contextul problemelor logistice din regiunea Mării Negre.

Potrivit ministrului, blocajele afectează întregul lanț comercial: exportatorii nu reușesc să preia și să transporte suficiente cantități, iar fermierii sunt nevoiți să păstreze recolta în depozite, fără a o putea valorifica la timp.

În ceea ce privește tranzitul cerealelor prin Republica Moldova, Osmochescu a afirmat că majoritatea transporturilor se realizează pe calea ferată, iar aglomerația de la frontieră este provocată în principal de alte categorii de mărfuri, inclusiv produse petroliere.

De ce se cere prelungirea licențierii

Regimul de licențiere a importurilor de cereale și culturi oleaginoase a fost introdus ca măsură temporară de protejare a producătorilor agricoli autohtoni și urma să fie aplicat până la 31 octombrie 2026, fără posibilitatea prelungirii.