Linia Isaccea - Vulcanesti rămâne în continuare deconectată, după aproape 10 ore de la anunțul ministerului Energiei privind atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Autoritățile de la Chișinău anunță într-un scurt comunicat că alimentarea cu energie electrică în Republica Moldova pe parcursul nopții a fost datorită surselor alternative de alimentare, inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110kV dintre România și Moldova.

MINISTERUL ENERGIEI: „Pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții Operatorul sistemului electroenergetic Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Moldova. LEA Isaccea - Vulcanesti rămâne in continuare deconectată, iar procesul de inspectare continuă.Vom reveni cu informații actualizate în următoarele ore.”

Sistemul energetic al RM / ministerul Energiei

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”