Un lot comercial de articole vestimentare noi, nedeclarate în cadrul controlului vamal, a fost depistat de funcționarii vamali într-un microbuz care se deplasa din Irlanda spre Republica Moldova.

Potrivit poliției de frontieră, cazul a avut loc la postul vamal Leușeni.

Un microbuz de model Mercedes Sprinter, înmatriculat în Republica Moldova, care transporta bagaje și transmisiuni neînsoțite, a fost supus controlului vamal.

Șoferul a zis că transportă bunuri personale

Șoferul, un moldovean de 35 de ani, a declarat în scris că transportă doar bunuri personale.

În cadrul controlului vamal, au fost găsite mai multe cutii în care se aflau 77 de articole vestimentare noi – 70 de perechi de blugi și 7 hanorace, care nu au fost declarate.

Bunurile au fost ridicate, iar persoana ar putea să fie sancționat contravențional.