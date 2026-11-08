Traversarea frontierei prin postul vamal Otaci–Moghilev-Podolsk va fi temporar afectată mâine, 9 noiembrie, în intervalul 08:00–10:00, din cauza unor lucrări de mentenanță a rețelelor electrice, care vor necesita întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică.

Potrivit Serviciului Vamal, lucrările sunt necesare pentru asigurarea funcționalității infrastructurii postului vamal.

În acest context, participanții la traficul transfrontalier sunt îndemnați să își planifice din timp călătoriile și să aleagă, ca alternative, posturile vamale Ocnița–Sokireanî sau Unguri–Bronnița.

Autoritățile le recomandă șoferilor să țină cont de aceste modificări pentru a evita eventualele întârzieri la traversarea frontierei.