Ministerul Afacerilor Externe confirmă decesul celor doi moldoveni, ambii angajați ai instituțiilor de stat, care s-au înecat la mare în Bulgaria. Potrivit informațiilor, victimele au fost trase de valurile puternice în largul mării.

Tragedia investigată de autoritățile locale

Circumstanțele exacte ale producerii tragediei sunt investigate de autoritățile locale, iar misiunea diplomatică este în contact cu instituțiile bulgare competente și întreprinde demersurile consulare necesare.

„Din respect pentru familiile îndoliate și pentru protejarea datelor cu caracter personal, MAE nu va comunica identitatea victimelor sau alte informații personale. Ministerul Afacerilor Externe transmite sincere condoleanțe familiilor și apropiaților celor doi tineri”, se arată în comunicatul MAE.

Doi moldoveni, angajați la CNA și Ministerul Justiției s-au înecat în Bulgaria

Doi moldoveni, angajați al Centrul național Anticorupție și Ministerul Justiției s-au înecat în Bulgaria, după ce au intrat în mare. Tragedia s-a întâmplat, ieri, pe o plajă din localitatea Ahtopol. Potrivit presei locale, un grup de patru tineri – doi bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani au mers pe o plajă nesupravegheată. Trei dintre ei au intrat în mare, unde apele erau agitate. Unul dintre tineri a reușit să revină la mal, însă ceilalți doi au fost luați de curenți.

Echipele de salvare au recuperat mai întâi trupul tinerei, iar după au găsit și corpul tânărului moldovean.

Mesajul CNA despre decesul tinerei

Centrul Național Anticorupție a scris un mesaj pe Facebook, în care anunță despre decesul angajatei sale.

„Vestea că viața ei a fost curmată atât de brusc ne-a cutremurat profund și a lăsat un gol imens în sufletele noastre. Elena a fost un model de profesionalism, dăruire și omenie, iar căldura pe care a adus-o echipei va rămâne pentru totdeauna în memoria noastră”, se arată în mesaj.

Mesajul Ministerului Justiției despre decesul tânărului

„Ministerul Justiției anunță cu profundă tristețe și durere pierderea prematură și tragică a colegului nostru. Vestea despre plecarea sa timpurie ne lasă fără cuvinte și aduce un gol imens în inimile noastre”.

Responsabilii de la minister scriu că angajatul și-a început cariera profesională în Direcția elaborare acte normative din toamna anului 2023 și a realizat o ascensiune profesională impresionantă, cu multe proiecte promovate cu succes.

„L-am cunoscut ca pe un tânăr educat, dedicat și cu o atitudine responsabilă. Va rămâne în amintirea noastră prin energia, bunătatea, căldura și chipul său luminos.

În aceste momente extrem de dificile, transmitem cele mai sincere condolențe și întreaga noastră compasiune familiei îndurerate, rudelor, prietenilor și colegilor”, se arată în mesajul publicat de instituție.

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