În contextul condițiilor meteorologice extreme anunțate de meteorologi, în Republica Moldova vor fi instalate corturi anticaniculă în zonele considerate de risc, unde oamenii vor putea primi asistență și sprijin de specialitate, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit IGSU, cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită și să respecte recomandările de protecție, în condițiile în care temperaturile ridicate cresc riscul de incendii de vegetație, înecuri și urgențe medicale, în special în rândul persoanelor vulnerabile.

Recomandări pe timp de caniculă

Totodată, IGSU recomandă evitarea deplasărilor și a activităților fizice intense în intervalul 11:00–18:00, consumul adecvat de lichide și evitarea băuturilor alcoolice, purtarea hainelor lejere și protejarea capului în spațiile exterioare. Totodată, cetățenii sunt avertizați să nu lase copiii, vârstnicii sau animalele de companie în mașinile parcate.

Categoriile de oameni cele mai expuse riscurilor

Autoritățile subliniază că persoanele în etate, copiii și bolnavii cronici sunt cele mai expuse riscurilor și recomandă monitorizarea acestora de către familie și comunitate, inclusiv asigurarea accesului la apă și condiții de răcorire.

Prevenirea incendiilor

Pentru prevenirea incendiilor, populația este îndemnată să evite aprinderea focului în spații deschise, arderea vegetației uscate sau aruncarea surselor de aprindere în zonele cu risc.

În ceea ce privește prevenirea înecurilor, IGSU recomandă scăldatul doar în locuri amenajate și supravegheate, evitarea intrării în apă după consumul de alcool și supravegherea permanentă a copiilor în apropierea bazinelor acvatice.

În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Meteorologii au emis cod GALBEN, PORTOCALIU și ROȘU

Meteorologii au emis o avertizare de caniculă valabilă pentru perioada 28 iunie – 1 iulie 2026, în contextul unui val de căldură intens care va afecta Republica Moldova. Pe teritoriul țării au fost instituite trei niveluri de cod meteorologic – galben, portocaliu și roșu – în funcție de intensitatea temperaturilor prognozate.

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Val de căldură fără precedent lovește Europa, cu temperaturi record în mai multe state

Europa se confruntă cu un val de căldură intens, care afectează simultan mai multe regiuni din sudul, centrul și vestul continentului.

Temperaturile au urcat frecvent peste 35–40°C în unele state, iar meteorologii avertizează că fenomenul ar putea continua și în următoarele zile. În mai multe zone sunt înregistrate nopți tropicale, cu valori care nu coboară sub 20 grade Celsius, ceea ce amplifică disconfortul termic și riscurile pentru sănătate.

Autoritățile din statele afectate au emis avertizări de caniculă și recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să limiteze activitățile fizice în aer liber.

Specialiștii spun că valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense pe fondul schimbărilor climatice, cu impact direct asupra sănătății publice, agriculturii și infrastructurii energetice.