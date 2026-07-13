Mai mulți consumatori casnici și noncasnici din raioanele Ialoveni, Anenii Noi, Strășeni și Dubăsari vor rămâne temporar fără gaze naturale în următoarele zile. Sistările sunt anunțate de operatorul „Ialoveni Gaz” SRL și au loc în contextul unor lucrări planificate de întreținere, modernizare și verificare a rețelelor de distribuție.

Potrivit companiei, intervențiile sunt necesare pentru creșterea fiabilității și securității sistemului de alimentare cu gaze naturale.

Ialoveni: sistări temporare pentru lucrări de reutilare tehnică a rețelelor

În raionul Ialoveni, furnizarea gazelor va fi sistată în mai multe zone.

În satul Mileștii Mici, la PRG-13, alimentarea va fi întreruptă pentru 39 de consumatori casnici, în perioada 13 iulie, ora 08:00 – 14 iulie, ora 08:00.

În orașul Ialoveni, la PRG-7S, pe străzile Tudor Vladimirescu și Voluntarilor, vor fi afectați 21 de consumatori casnici, în perioada 15 iulie, ora 08:00 – 16 iulie, ora 08:00. Lucrările vizează reutilarea tehnică a punctului de reglare a gazelor.

Anenii Noi: reparații la conducte și verificări ale rețelelor subterane

În localități din raionul Anenii Noi, sistările vor fi efectuate pentru lucrări de reparație și verificare a infrastructurii de gaze.

În satul Troița Nouă, strada Zarecinaia, 33 de consumatori casnici vor rămâne fără gaze în perioada 15 iulie, ora 09:00 – 16 iulie, ora 21:00, din cauza lucrărilor de reparație a unei conducte supraterane de presiune joasă.

În satul Maximovca, la PRG nr. 2, alimentarea va fi sistată pentru 160 de consumatori casnici, în perioada 13–15 iulie, pentru efectuarea lucrărilor de control al conductelor subterane la presiune joasă.

Strășeni: cea mai amplă intervenție, cu peste 500 de consumatori afectați

Cele mai multe întreruperi sunt planificate în raionul Strășeni. În satul Romănești, la PRG 1, 7 și 8, alimentarea cu gaze naturale va fi sistată pentru 508 consumatori casnici, în perioada 13 iulie, ora 08:00 – 18 iulie, ora 08:00.

Intervențiile presupun înlocuirea armăturilor de închidere cu diametre de 80, 50 și 40 de milimetri pe conductele de presiune medie și joasă.

Dubăsari: patru localități afectate de lucrări etapizate

Mai multe localități din raionul Dubăsari vor fi afectate de sistări temporare ale gazelor naturale. Printre acestea se numără Ustia, Coșnița, Doroțcaia și Pîrîta, unde lucrările vor fi realizate etapizat în perioada 13–17 iulie.

În această zonă, intervențiile includ reutilarea tehnică a unor puncte de reglare a gazelor, dar și înlocuirea robinetelor cu bilă aferente conductelor de gaze naturale de presiune medie și joasă.

Recomandările operatorului pentru consumatori

Operatorul recomandă consumatorilor afectați să închidă robinetele de siguranță ale aparatelor de utilizare a gazelor naturale pe perioada sistării și să le mențină închise până la reluarea furnizării.

Livrarea gazelor naturale va fi restabilită după finalizarea lucrărilor și efectuarea verificărilor tehnice ale rețelelor.