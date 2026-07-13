Apar noi detalii în cazul descoperirii macabre de la iazul din Dănceni. În urma investigațiilor preliminare s-a stabilit că fragmentele de corp găsite aparțin a două persoane de gen feminin, anunță poliția. Acestea ar putea avea vârsta între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani.

Autoritățile continuă acțiunile de identificare a victimelor și încearcă să stabilească dacă între cele două femei exista o legătură de rudenie.

Apelul polițiștilor

În acest context, poliția face apel către cetățeni. Persoanele care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți, a căror dispariție nu a fost sesizată autorităților și care corespund informațiilor de mai sus, sunt rugate să apeleze de urgență Serviciul 112.

Au fost găsite două cadavre, dintre care unul de gen feminin

Poliția a venit astăzi cu noi detalii după ce, ieri, mai multe părți de corp uman au fost descoperite la iazul din Dănceni. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre cadavrele a două persoane, una dintre acestea fiind de gen feminin.

Mai multe părți ale corpului uman au fost găsite în iazul Dănceni

Descoperirea a fost făcută ieri, în jurul orei 15:00, de un pescar aflat la iazul din Dănceni. Acesta a observat mai multe fragmente suspecte și a alertat imediat poliția.

Grupul operativ s-a deplasat la fața locului și a confirmat că este vorba despre mai multe părți ale corpului uman. Cercetările continuă.

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