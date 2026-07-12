Mai multe părți ale corpului uman au fost găsite, astăzi la iazul Dănceni de către un pescar care a anunțat poliția. Criminaliștii sunt la locul faptei și investighează cazul. În același timp, polițiștii vine cu un apel către cetățeni în cazul în care au rude care sunt date dispărute de mai multă vreme să anunțe oamenii legii.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 15:00.

Un pescar care se afla la iazul Dănceni a observat ceva suspect și a contactat poliția.

Grupul operativ s-a deplasat imediat la fața locului și a stabilit că este vorba despre mai multe părți componente ale corpului uman.

La această etapă, la fața locului activează experții Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare, medicul legist și polițiștii din cadrul grupului operativ de investigații, care întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor cazului.

Poliția vine cu apel către cetățenii care au rude dispărute de mai multă vreme, dar despre care nu au fost anunțați oamenii legii, pentru a eficientiza identificarea.