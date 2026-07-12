SUA și Iranul au intrat într-un conflict militar deschis, după ce un incident grav pe mare a declanșat atacuri masive cu rachete în mai multe țări din Orientul Mijlociu, potrivit BBC .

Statele Unite au declarat că noul val de atacuri asupra Iranului a fost lansat după ce Teheranul a lovit o navă care trecea prin Strâmtoarea Ormuz. Este vorba de o navă sub pavilion cipriot, despre care Comandamentul Central al SUA (Centcom) a spus ca a fost „atacată în mod flagrant” de iranieni.

„Iranului i s-a oferit încă o ocazie de a-și demonstra respectarea Memorandumului de înțelegere după ce a fost tras la răspundere pentru atacurile anterioare asupra navelor comerciale, dar a eșuat din nou”, a declarat Centcom pe X.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a distribuit o declarație în care a scris: „Iranul a făcut o alegere greșită. Acum plătește pentru asta”.

Nava afectată este MV GFS Galaxy și a devenit „incapabilă să-și continue călătoria” din cauza avariilor semnificative suferite la sala motoarelor, după ce a fost lovită în strâmtoare, a precizat Centcom. Un membru civil al echipajului este dat dispărut, a adăugat aceași sursă.

Duminică dimineață, mass-media de stat a anunțat că Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz până la noi ordine. Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a avertizat că va răspunde cu severitate la ceea ce a numit „agresiunea” SUA, scrie hotnews.ro

Despre nava lovită în Ormuz, IRGC a declarat că aceasta a fost „lovită de focuri de avertisment și oprită” după ce a ignorat instrucțiunile repetate, potrivit unui comunicat difuzat de agenția de știri de stat.

Ulterior, Iranul a anunțat că a lansat atacuri asupra bazei aeriene Prințul Hassan din Iordania. Teheranul susține că a distrus centrul de comandă și control al bazei, precum și hangarele pentru drone MQ9.

În același timp, Emiratele Arabe Unite, Qatarul și Bahrainul s-au confruntat cu rachete și drone lansate din Iran.

Sfârșitul armistițiului

La începutul acestei săptămâni, trei petroliere comerciale au fost atacate în timp ce încercau să traverseze o rută recomandată de SUA prin apele teritoriale ale Omanului. Iranul a afirmat în repetate rânduri că singura rută „sigură” este o altă rută, care trece prin apele sale teritoriale.

Incidentul a declanșat o serie de atacuri ale SUA în urma cărora, potrivit oficialilor iranieni, 17 persoane au fost ucise și 115 rănite. Iranul a ripostat cu atacuri asupra aliaților SUA din Golf.

Acest schimb de lovituri a amplificat tensiunile, președintele SUA, Donald Trump, declarând că atacurile iraniene înseamnă sfârșitul armistițiului. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a acuzat SUA că au încălcat acordul.

Cu toate acestea, liderul american a afirmat că negocierile vor continua, iar mediatorii încearcă să relanseze procesul. Presa americană a relatat că Iranul le-a comunicat oficialilor americani că atacurile asupra petrolierelor au fost o greșeală și a dat vina pe un grup intern rebel.

Oficialii americani afirmă că au transmis, prin intermediul mediatorilor, cererea ca Iranul să declare public că Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă internațională vitală, este deschisă și să se angajeze să înceteze atacurile asupra navelor comerciale.

Închiderea strâmtorii vine în urma unui apel la răzbunare lansat de liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, în prima sa declarație publică de la preluarea conducerii. El a afirmat că răzbunarea este „voința națiunii”.