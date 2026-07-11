Candidatul desemnat pentru funcția de premier, Vasile Tofan, a declarat că nu va interveni în reforma administrativ-teritorială promovată de actuala guvernare. Asta, deși el are o altă viziune, menționând că ințenționează să se focuseze mai mult pe continuitate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui briefing de presă, în care a răspuns la întrebările jurnaliștilor în urma consultărilor politice la Președinție.



Vasile TOFAN, CANDIDAT DESEMNAT PENTRU FUNCȚIA DE PREMIER AL RM: „Am promovat o altă viziune pentru reforma administrativ-teritorială. Guvernul precendent a mers cu o altă formulă. Suntem la 11 iulie, foarte aproape de termenul limită. Fiind un om rațional, pragmatic, înțeleg că mașinăria nu poate fi schimbată într-un moment, să vină un deștept ca mine și să spună: stați, că sunteți proști, ați greșit și trebuie să facem invers! Nu lucrează lucrurile așa. Eu, totuși, sunt un om responsabil, un om pragmatic. Da, nu sunt întru totul de acord cu această abordare, mi-am dorit o reformă mai ambițioasă, mai curajoasă, dar astăzi, la 11 iulie, ținând cont de faptul cât de departe a ajuns deja această reformă, ar fi o nebunie totală s-o schimbăm radical în altă parte – cred că lumea ne-ar lua în furci acum. De asta, ințenționez să mă focusez mai mult pe continuitate și, pe unde este posibil, să încercăm să reparăm anumite lucruri”.

Totodată, candidatul a subliniat că reducerea numărului de primării de la aproximativ 900 la circa 300 și a raioanelor de la 32 la aproximativ 10 este un pas înainte.

Ce prevede reforma administrației publice locale?

Reforma administrației publice locale este promovată de Guvern ca o soluție pentru consolidarea capacității administrative și financiare a autorităților locale, în condițiile în care multe primării mici se confruntă cu lipsa resurselor și dificultăți în asigurarea serviciilor publice.

Prin amalgamarea voluntară, autoritățile urmăresc crearea unor primării mai puternice, cu bugete mai consistente și o capacitate mai mare de a atrage investiții și fonduri pentru dezvoltarea comunităților.

Procesul face parte din reforma mai amplă a administrației publice locale, care are drept obiectiv modernizarea sistemului administrativ și eficientizarea cheltuirii banilor publici, în paralel cu apropierea Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene.

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