Anunțul PAS privind înaintarea antreprenorului Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru a stârnit reacții critice din partea opoziției. Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, îi cere candidatului să demonstreze că nu va fi „premierul PAS”, ci un șef al Guvernului independent de influența politică, iar președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că schimbarea premierului nu ar rezolva problemele guvernării.

Decizia PAS de a-l propune pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru a provocat primele reacții din partea opoziției. Liderii politici critică alegerea unui candidat din afara partidului de guvernare și cer ca viitorul Executiv să fie format pe criterii de competență, nu de loialitate politică.

Liderul fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, afirmă că Vasile Tofan are acum ocazia să demonstreze că nu va fi „prim-ministrul PAS”, ci un premier care va reprezenta interesele cetățenilor.

„Vasile Tofan are oportunitatea să demonstreze că nu va fi prim-ministrul PAS”, a declarat Usatîi, susținând că oamenii s-ar fi săturat de „experimente politice, de numiri pe criterii de loialitate și de decizii luate într-un cerc restrâns”.

Potrivit deputatului, noul premier ar trebui să formeze un Guvern al profesioniștilor, iar miniștrii să fie selectați în baza experienței și competențelor, indiferent de apartenența politică.

„Miniștrii trebuie selectați după competență, nu după carnetul de partid”, a transmis Usatîi.

Totodată, liderul „Partidului Nostru” îi cere lui Vasile Tofan să prezinte, înainte de votul din Parlament, un „Plan Național de Salvare”, elaborat împreună cu experți din domenii precum economia, agricultura, sănătatea, educația și administrația publică.

Usatîi susține că, în lipsa unor asemenea măsuri, alegerile parlamentare anticipate ar putea deveni „singura soluție democratică”.

Costiuc: „Iarăși un premier apolitic, tehnocrat”

Și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a criticat decizia PAS, afirmând că desemnarea unui nou premier nu ar schimba modul de guvernare.

„Iarăși un prim-ministru apolitic, tehnocrat, bancher”, a declarat Costiuc, sugerând că responsabilitatea politică ar trebui asumată direct de partidul care deține majoritatea parlamentară.

Acesta a afirmat că Vasile Tofan riscă să repete experiența altor premieri care nu au avut susținere politică suficientă pentru a implementa schimbări.

„Eu maximum îi dau lui Tofan câteva luni. O să plece și acesta, ca și Munteanu”, a spus Costiuc.

Potrivit acestuia, Republica Moldova ar avea nevoie de o guvernare cu un mandat politic clar și cu reforme asumate, nu doar de schimbarea persoanei din fruntea Executivului.

PAS urmează să îl prezinte pe Tofan Maiei Sandu

PAS a anunțat că îl va propune pe Vasile Tofan pentru funcția de premier, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat retragerea din funcție. Formațiunea majoritară din Parlament urmează să meargă la consultări cu președinteșe Maia Sandu pentru a înainta candidatura.

După desemnarea oficială de către șefa statului, candidatul la funcția de premier va trebui să prezinte programul de guvernare și echipa guvernamentală în fața Parlamentului pentru a obține votul de învestitură.

Cine este Vasile Tofan?

Vasile Tofan este unul dintre cei mai cunoscuți investitori din Republica Moldova. În prezent, este Senior Partner la fondul de investiții Horizon Capital și membru al Consiliului maib. A absolvit Universitatea Erasmus din Rotterdam și Harvard Business School, iar de-a lungul carierei a activat în cadrul Philips și Monitor Deloitte. A coordonat investiții în companii precum maib și Purcari Wineries și este implicat în mai multe organizații care promovează antreprenoriatul și dezvoltarea economică.

Propus anterior pentru funcția de prim-ministru

Anterior, în cadrul Podcastul Lorenei, Vasile Tofan a dezvăluit că i s-a propus funcția de premier al Republicii Moldova, însă a refuzat oferta din cauza imposibilității de a face o tranziție rapidă de la activitatea sa din mediul privat. Potrivit lui Tofan, propunerea a venit în urma unei discuții directe cu președintele Maia Sandu, pe data de 4 octombrie. Antreprenorul spune că ideea de a conduce guvernul l-a intrigat și că a luat în serios această posibilitate, fiind convins că ar fi putut face „o treabă bună”.

Atunci, antreprenorul a declarat în cadrul podcastului că nu exclude posibilitatea de a ocupa în viitor o funcție publică ș a susținut că și-ar dori să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și dincolo de mediul de afaceri.

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