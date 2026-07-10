Teribilism dus la extrem pe un drum din Republica Moldova. Un șofer s-a filmat în timp ce conducea ieșit prin trapa automobilului, iar alături de el și pasagera sa stătea în aceeași poziție, în timp ce mașina se deplasa cu viteză. Imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale. Poliția s-a autosesizat și anunță că șoferul va fi sancționat.

Un nou caz de teribilism în trafic a ajuns în atenția poliției, după ce un șofer a publicat imagini în care apare ieșit prin trapa mașinii în timp ce mașina este în mers. Alături de el se afla o pasageră, care a ieșit și ea prin trapă, în timp ce vehiculul circulă pe un drum public din Republica Moldova.

Contactați de PRO TV, poliția a confirmat că a înregistrat cazul și că efectuează verificări.

„Cazul a fost înregistrat. Șoferul urmează să fie sancționat. Vom reveni cu detalii după finalizarea procedurilor”, a declarat Chiseliță Ana, ofițer de presă INSP.

„Provocări” pentru rețelele sociale

Polițiștii avertizează în repetate rânduri că astfel de „provocări” pentru rețelele sociale se pot transforma într-o tragedie în doar câteva secunde. Un moment de neatenție este suficient pentru ca un astfel de gest iresponsabil să provoace un accident grav, cu victime nevinovate.

Sursă video: Instagram