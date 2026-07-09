Decizia Curții Constituționale prin care mai multe prevederi privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia și organizarea alegerilor regionale au fost declarate neconstituționale a provocat o reacție vehementă din partea conducerii autonomiei. Adunarea Populară a Găgăuziei anunță că nu acceptă hotărârea Înaltei Curți și susține că aceasta ar reprezenta o amenințare pentru statutul autonom al regiunii. În cadrul unui briefing de urgență, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a criticat dur decizia Curții Constituționale și a cerut demisia președintelui, Domnica Manole.

Potrivit acestuia, hotărârea Curții ar afecta competențele autonomiei și ar depăși limitele atribuțiilor constituționale, scrie Nokta.

„Curtea Constituțională a șters picioarele de Constituție”, a declarat Valentin Gaidarji, criticând modul în care a fost adoptată decizia.

Președintele Adunării Populare a mai afirmat că orice încercare de restrângere a statutului autonomiei ar putea avea consecințe asupra stabilității din regiune.

„Orice tentativă de reducere a statutului autonomiei va duce la destabilizarea situației”, a susținut Gaidarji.

Acesta a anunțat că autoritățile din Găgăuzia nu intenționează să lase hotărârea Curții Constituționale fără reacție și pregătesc noi discuții privind pașii care urmează.

Astăzi, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale mai multe prevederi din Legea privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia și din alte acte normative care reglementează organizarea alegerilor în autonomie, după sesizarea depusă de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

Curtea a stabilit că anumite atribuții oferite autorităților din Găgăuzia, inclusiv în domeniul electoral și al numirii unor funcționari, depășesc limitele autonomiei prevăzute de Constituție și afectează delimitarea competențelor dintre autoritățile locale și cele centrale.

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Analistul Ștefan Bejan susține că decizia nu reprezintă un atac asupra autonomiei, ci o clarificare a rolului acesteia în cadrul statului Republica Moldova. Potrivit lui, autonomia este garantată de Constituție, dar funcționează în limitele unui stat unitar.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare la data adoptării.

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