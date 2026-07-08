Pregătiri impresionante la Soroca pentru înmormântarea baronului romilor, Artur Cerari. Familia organizează funeralii după tradițiile comunității, care vor dura mai bine de zece zile. Baronul va fi înmormântat într-un costum adus din Italia și într-un cavou din marmură verde, așa cum și-a dorit în timpul vieții. Între timp, sute de oameni sunt așteptați să vină pentru a-i aduce un ultim omagiu.

„Așa oameni ca tăticul nu vor mai fi.”

„Baronul a fost o personalitate deosebită.”

„Este o pierdere foarte mare pentru toată lumea.”

Corpul neînsuflețit al baronului romilor, Artur Cerari, a fost depus în camera sa, alături de colecția de figurine din porțelan. Fiica sa, Ana, spune că acesta va fi înmormântat într-un costum comandat din străinătate.

Ana CERARI, FIICA: „Tăticul mereu se îmbrăca în culoarea lui preferată, albastru închis, cu o cămașă aurie, pentru că niciodată nu purta cămașă albă. Am dat comandă din Italia de costum, așa cum prefera el, la fel și pantofii.”

De asemenea, potrivit obiceiului comunității, baronul va fi înhumat într-un cavou, la cimitirul din Soroca.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Baronul va fi înmormântat aici, alături de familia sa, de tatăl său Mircea Cerari, fostul baron, mama sa dar și soție. Lucrările pentru construcția cavoului au început deja. Acesta va fi din marmura și granit, iar rudele baronului spun ca va fi așa cum și l-a dorit.”

Robert CERARI, NEPOT, PREȘEDINTELE MIȘCAREA SOCIAL-POLITICĂ A ROMILOR DIN RM: „Cavoul va fi pe interior din marmură, foarte frumos, baronul a vrut să fie în culoarea verde. O să-i facem pe plac, așa cum și-a dorit. Ne rugăm ca Dumnezeu să-l primească în împărăția sa.”

Baronul romilor s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, fulgerător, chiar în locuința sa, înconjurat de familie, povestește fiica acestuia.

Ana CERARI, FIICA: „Tăticul s-a stins din viață tare repede. Eu cred că el nici n-a simțit. A făcut un stop cardiac. S-a trezit dimineața, a băut un ceai, a stat și a discutat, apoi pur și simplu a căzut.”

Familia – cele două fiice, fiul, nepoții și celelalte rude – îl descrie pe Artur Cerari drept un tată și bunic iubitor, un om înțelept și respectat.

Angela CERARI, FIICA BARONULUI: „Pentru noi a fost tăticul, așa ca la toată lumea.”

Alexandr CERARI, NEPOT: „A fost un om foarte bun și înțelept.”

Ana CERARI, FIICA: „Tăticul a trăit o viață foarte interesantă, luminoasă, a fost mereu onorat cu oaspeți.”

Cei veniți să-și ia rămas-bun de la baron au fost întâmpinați cu un covor verde, doi cai și o masă pregătită pentru oaspeți.

„Suntem prieteni și i-am cunoscut și părinții. Foarte des ne întâlneam.”

„Sunt președintele consiliului Autonomiei Național-Culturale Federale a Romilor din Rusia, dar și colegul meu, am venit să transmitem condoleanțe pentru pierderea unui om mare.”

Familia spune că înmormântarea, a cărei dată nu a fost încă stabilită, va fi una grandioasă. Până atunci, rudele se ocupă de toate pregătirile, potrivit tradițiilor comunității.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „În următoarele zile, mai exact în decurs de mai bine de 10 zile, acasă la baronul Artur Cerari au loc pregătirile pentru funeralii. Se face curățenie, se pregătește mâncare și se vor respecta mai multe rânduieli din comunitatea romilor.”

„Vor fi sarmale țigănești, bucate de ale noastre, copturi, tot ce iubea tăticul.”

„Vor veni rudele de peste hotare, din mai multe țări. Suntem multe neamuri, dar și lume străină, cunoscuți.”

Baronul de la Soroca, Artur Cerari, a murit sâmbăta trecută, la vârsta de 66 de ani, în urma unui stop cardiac. Timp de aproape trei decenii, Artur Cerari a fost liderul tradițional al romilor din țară, fiind cunoscut pentru implicarea în apărarea drepturilor comunității și promovarea accesului la educație.