Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate Alexandr Trubca a susținut miercuri o conferință de presă în care a oferit explicații despre tranzacțiile sale imobiliare, înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre acest subiect. Parlamentarul susține că toate operațiunile au fost legale și anunță că a sesizat Agenția Națională de Integritate pentru a verifica dacă a existat vreun conflict de interese. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ANI nu ne-au răspuns deocamdată la apelurile noastre. Totodată, responsabilii de la PAS ne-au comunicat că așteaptă evaluarea și concluziile de la autorității.

La începutul conferinței, Trubca a explicat că a ales să facă publice documentele înainte de apariția investigației, pentru ca oamenii să poată compara informațiile din material cu actele pe care le deține.

Alexandr TRUBCA, DEPUTAT PAS: „ La momentul de față, în societatea noastră persistă, din motive obiective, un sentiment de neîncredere față de cei de la guvernare. În aceste condiții, publicarea unui material despre un exponent al guvernării ar fi putut amplifica acest sentiment de neîncredere și orice explicație ulterioară, cât de factologică, cât de detaliată, cât de bine argumentată, ar fi fost cumva un element justificativ și nu ar fi fost văzut obiectiv. Astfel, am considerat că este corect să vin eu cu o explicație factologică, care să permită tuturor celor care vor urmări materialul să le poată contrapune cu acte concrete pe care le-am la dispoziție și care le pun la dispozițiea și societății”.

Trei terenuri din comuna Trușeni

Potrivit lui Trubca, investiția vizează trei terenuri din comuna Trușeni, cumpărate prin compania Q&A Consulting, al cărei fondator este. El afirmă că firma a fost administrată de un manager angajat, iar finanțarea proiectului a provenit din împrumuturi acordate de persoane fizice din Republica Moldova, fără legături cu statul.

Alexandr TRUBCA, DEPUTAT PAS: „ Oferta era simplă, 3 terenuri de construcție în Comuna Trușeni, cu suprafața totală de circa 0,8 hectare de pământ, prețul cerut de vânzători de 10.000 euro pe an.Vânzători aveau nevoie de bani pentru activitatea lor curentă și nu aveau timp de așteptare pentru dezvoltarea unui eventual proiect imobiliar. Terenurile în cauză erau în intravilan, erau cu destinație pentru construcții și, conform Planul Urbanistic General al Comunii Trușeni, aprobat încă în anul 2015, presupunea posibilitatea edificării unui complex locativ până la 9 nivele pe acel teren”.

Deputatul a respins acuzațiile privind existența unui conflict de interese și a insistat că nu a avut nicio implicare în procedurile administrative și nici în obținerea actelor permisive pentru proiect.

Alexandr TRUBCA, DEPUTAT PAS: „Nu am scris pe persoane interpuse, nu m-am ascuns după prieteni, verișori și așa mai departe. Am mers eu, conștient de toate posibile discuții ulterioare, fiindcă nu am ce ascunde”.

Alexandr Trubca cere ANI să-l verifice

Totodată, Trubca a anunțat că a depus o sesizare la ANI, solicitând instituției să verifice toate acțiunile sale și ale companiei pe care o deține.

Alexandr TRUBCA, DEPUTAT PAS: „Am solicitat evaluarea existenței oricăror conflicte de interese în acțiunile pe care le-am făcut eu și compania al cărei fondator sunt. Aștept cu nerăbdare răspunsul”.

Întrebat despre donațiile făcute către PAS de administratorul companiei implicate în proiect, Trubca a recunoscut că i-a cerut acestuia să contribuie la campania electorală a partidului, însă a insistat că donațiile au fost făcute legal și transparent.

În final, deputatul a declarat că nu a încălcat legea și că întreaga afacere reprezintă o investiție privată, fără implicarea instituțiilor statului. „Nu am făcut nimic ilegal. Eu doar am făcut o afacere cu un prieten foarte apropiat”, a afirmat Alexandr Trubca.

Reacția PAS

Solicitați de PRO TV pentru o reacție, responsabilii formațiunii ne-au comunicat că așteaptă un răspuns de la ANI.

„Sperăm că această evaluare să fie corectă și obiectivă”.